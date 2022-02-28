Відомі люди також активно долучаються до захисту України. Багато зірок вже стали до лав територіальної оборони рідних міст, щоб не дати ворогові жодних шансів захопити їх.

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Максим Тарапата долучився до тероборони

Два дні тому Тарапата вступив до лав територіальної оборони Києва. За той час, який він провів у тилу, зробив все, що міг. Чоловік не хоче, щоб Київ та Україна перетворилися в цивілізаційний вакуум на роки: "Не хочу жити з думкою, що я міг цьому завадити, але не прийняв необхідних заходів".

Максим закликав чоловіків зробити так, щоб жінкам і дітям, які зараз виїжджають з країни, було куди повертатися. Також він дав декілька порад для тих, хто хоче вступити до лав територіальної оборони:

Зверніться в місцевий центр територіальної оборони. В Києві подзвонити за номерами телефонів, що на фото. Телефон всеукраїнської гарячої лінії – 0800507028. У столиці зараз не всюди приймають, потрібно знайти райони, де є недобір. Потрібно створити резерв.



Номери підрозділів тероборони Києва / Фото з інстаграму Тарапати

За можливості купити необхідні речі: термобілизну, екіпіровку, дощовик, теплий одяг, наколінники, тактичні окуляри, рюкзак, балаклаву, рукавиці, черевики, ніж, ліхтарик, аптечку. Все інше видаватимуть за необхідності.

Я завжди знав і вірив, що в нас найкраща країна. Останніми днями я в цьому переконався ще більше. Ми знаємо, що захищаємо – наше майбутнє. Тому ми точно переможемо. Слава Україні!

– написав Тарапата.



Максим Тарапата приєднався до лав тероборони / Фото з інстаграму чоловіка

Зазначимо, за 4 дні війни чимало знаменитостей стали на захист рідної держави. Музиканти, актори, режисери та багато інших тепер зі зброєю в руках. Хто серед зірок приєднався до лав ЗСУ та тероборони – дізнавайтеся за посиланням.

Текст публікації Максима Тарапати:

Вчора я вступив до лав Територіальної оборони Києва. За цей час, що я був у тилу, я зробив, що міг. Але зараз треба більше!

Не хочу, щоб Київ та Україна перетворилися на цивілізаційний вакуум на роки. Не хочу жити з думкою, що я міг цьому завадити, але не зробив необхідних дій.

Кожен чоловік приймає рішення сам. Багато хто зайнятий тим, що вивозять жінок та дітей у безпечне місце. Це важливо та потрібно. Але пам'ятайте – нам так само потрібно забезпечити, щоб нашим жінкам та дітям було куди повертатися! Це наш обов'язок. Поки в очікуванні подальших вказівок, коротко про те, як вступити і деякі рекомендації:

Зверніться в місцевий центр територіальної оборони. В Києві подзвонити за номерами телефонів, що на фото. Телефон всеукраїнської гарячої лінії – 0800507028. У столиці зараз не всюди приймають, потрібно знайти райони, де є недобір. Потрібно створити резерв. За можливості купити необхідні речі: термобілизну, екіпіровку, дощовик, теплий одяг, наколінники, тактичні окуляри, рюкзак, балаклаву, рукавиці, черевики, ніж, ліхтарик, аптечку. Все інше видаватимуть за необхідності.

Я завжди знав і вірив, що в нас найкраща країна. Останніми днями я в цьому переконався ще більше. Ми знаємо, що захищаємо – наше майбутнє. Тому ми точно переможемо. Слава Україні!

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