Ребята не стали брать в руки оружие и вступать в ряды терробороны, они помогают в тылу. У Рыбака – 205 тысяч фолловеров в инстаграме, у Тригубенко – 161 тысяча , поэтому свою популярность они направили в пользу Вооруженных сил Украины.

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Мужчины собирают деньги и закупают для военных дорогостоящее оборудование, в том числе тепловизоры. Первую партию уже отправили на фронт, на очереди вторая, которую Андрею и Алексею удалось найти в Европе.

Первая партия тепловизоров уже отправляется к ребятам на передовую! Все отправляем сразу в части, без посредников и складов,

– рассказали финалисты "Холостячки".

Рыбак и Тригубенко из "Холостячки" волонтерят: фото и видео

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Как участники "Холостячки" помогают в войну

Победитель второго сезона "Холостячки" Андрей Задворный , в которого влюбилась Злата Огневич, пошел в добровольцы и волонтерит благодаря инстаграм у – собирает помощь для военного госпиталя и института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова.

у – Илья Рыбальченко из первой "Холостячки" тоже вступил в терроборону и даже попал под обстрелы на второй день службы. К счастью, в него не попали.

Любимец телезрительниц и друг Златы Огневич Максим Тарапата тоже в рядах территориальной обороны Киева.

Полный текст публикации Андрея Рыбака:

Первая партия тепловизоров уже отправляется к ребятам на передовую! Все отправляем сразу в части, без посредников и складов, где груз может лежать неделями в ожидании распределения!

Т еперь уже есть новая партия в Европе! Осталось только собрать деньги! Нужно около 40 тысяч долларов! Сумма большая, но вместе мы справимся! Каждый может быть полезен! Любой вклад важен! Если нет возможности отправить деньги, делайте репост!