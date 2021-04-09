У глибокому сумі, – реакція королівської родини на втрату принца Філіпа

Джерело:інстаграм королівської сім'ї
Через погіршення стану здоров'я помер чоловік британської королеви Єлизавети II принц Філіп. Королева, принц Чарльз та принц Вільям вже відреагував на сумну новину про втрату у королівській родині.
На офіційній сторінці Букінгемського палацу опублікували чорно-біле фото герцога Единбурзького з його молодості та повідомили про втрату. Принц відійшов з життя сьогодні зранку, 9 квітня 2021 року.
Варто знати Помер принц Філіп – чоловік британської королеви Єлизавети II
Подальші новини королівський палац буде публікувати на своїй сторінці. Зазначимо, що всі офіційні акаунти Букінгемського, Кенсингтонського палаців та Клеренс-гаузів змінили свої головні фото на честь пошани принцові Філіпу.
З глибоким сумом Її Величність Королева оголосила про смерть свого коханого чоловіка, Його Королівської Високості Принца Філіпа, герцога Единбурзького. Його Королівська Високість мирно помер сьогодні вранці у Віндзорському замку. Королівська родина приєднується до людей по всьому світу, оплакуючи його втрату,
– пише під фото.
На сторінках сім'ї принца Вільяма та принца Чарльза опублікували такі самі дописи. Усі королівська родина перебуває в смутку через втрату чоловіка, батька та дідуся.