Блогерка не приховує – через відсутність бажання народжувати, вона з дитинства думала про усиновлення. Раніше Есхакзай говорила, що готова до стосунків з чоловіком, який має дітьми.

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Чому Раміна не хоче дітей

Інтерв'юерка зізналася, що не має бажання народжувати дітей, тож вже думала про усиновлення. За її словами, все через важкий період в житті.

Напевно, через те, що в мене був непростий приклад стосунків із батьками. У мене є сестра, для якої я була мамою. Коли батьки розлучилися, я ще взяла на себе відповідальність за свою маму,

– розповіла Раміна.

Есхакзай додала, що сильно дбала про сестру, бо не хотіла, аби Діана відчувала пригніченість та нелюбов.

На думку зірки, бажання народити дитину не залежить від того, який поруч чоловік, навіть якщо його сильно любити.

Дивіться інтерв'ю з Раміною Есхакзай: відео

Ще у вересні минулого року в подкасті Раміна казала, що не треба зациклюватися на тому, щоб народити дитину, бо "часіки тікають". Вона завжди думала про те, що можна всиновити малюка.

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