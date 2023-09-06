Блогерка не скрывает – из-за отсутствия желания рожать, она с детства думала об усыновлении. Ранее Эсхакзай говорила, что готова к отношениям с мужчиной, который уже имеет детей.

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Почему Рамина не хочет детей

Интервьюерша призналась, что не желает рожать детей, поэтому уже думала об усыновлении. По ее словам, все из-за тяжелого периода в жизни.

Наверное, потому, что у меня был непростой пример отношений с родителями. У меня есть сестра, для которой я была мамой. Когда родители развелись, я еще взяла на себя ответственность за свою маму,

– рассказала Рамина.

Эсхакзай добавила, что сильно заботилась о сестре, потому что не хотела, чтобы Диана чувствовала подавленность и нелюбовь.

По мнению звезды, желание родить ребенка не зависит от того, какой рядом мужчина даже если его сильно любить.

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Еще в сентябре прошлого года в подкасти Рамина говорила, что не надо зацикливаться на том, чтобы родить ребенка, потому что "часики убегают". Она всегда думала о том, что можно усыновить малыша.

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