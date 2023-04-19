31-річна Раміна Есхакзай відмовилася оголошувати причину розриву та заявила, що не даватиме жодних інтерв'ю на цю тему. Навіть друзям-журналістам. Вони з Євгеном нібито розійшлися не через зради й насилля, а як дорослі свідомі люди.
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Раміна Есхакзай розійшлася з нареченим
Ми хочемо повідомити про те, що ми більше не пара. Останні п'ять років були точно найкращими та найуспішнішими в нашому житті. Ми завершуємо наші стосунки з повагою та підтримкою одне одного. В наших стосунках не було обманів, зрад чи фізичних знущань,
– заявили Раміна та Євген.
"Ми не хочемо давати жодних коментарів щодо причин нашого розставання. Брудної білизни не буде. Хочемо бути прикладом того, як дорослі люди приймають зважені рішення", – зазначили екси.
В інстаграм-сторіс Раміна додала: "І таке в житті буває. Від мене не чекайте жодних коментарів та інтерв'ю на цю тему. Жодних виключень для колег-журналістів. Дякую".
Нагадаємо, з Євгеном Проніним Раміна почала зустрічатися після скандального розриву з Віталієм Козловським. У травні 2021 року юрист освідчився їй на Мальдівах – подарував золоту каблучку з діамантом.