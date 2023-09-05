Есхакзай зараз час він часу їздить на передову до українських військових. Нещодавно у процесі зйомок Раміна потрапила під ворожий обстріл.

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Раміна розповіла про життя в Москві

Коли у 2014 році в Україні розпочалася війна, Раміна Есхакзай знімалася в проєкті "Холостяк". Після шоу вона вирішила поїхати в Москву, щоб навчатися акторської майстерності в школі Костянтина Райкіна. За її словами, тоді в неї був "вітер в голові".

У Москві я знімала квартиру з подругою. Були думки залишитися в Москві, особливо коли росіяни почали йти до мене на інтерв'ю, і я була і на цьому ринку, і на тому… Вони просто хотіли використовувати українську аудиторію, щоб свої наративи просувати,

– пригадала журналістка.

Вже після початку повномасштабного російського вторгнення у Раміни з’являлися думки про самогубство.

"Як жити, якщо я тут не потрібна, а туди я не хочу їхати. Я просто облажалася. Я максимально вірила країні, орієнтувалася на країну, яка потім прийшла з війною в мою країну", – зізналася Есхакзай.

Блогерка не приховує – українці почали її хейтити, казали їхати до Росії, хоча вона обрала Україну.

А коли пишуть, що через тебе почалася війна, для моєї психіки — це трагедія. Те, що я помилялася — це трагедія. Я думала, що не хочу жити. Думала, що було б круто не прокинутися. Психіка була максимально напружена,

– пригадує Раміна

Есхакзай прокоментувала інтерв'ю з Лободою

Інтерв'юерка пояснила, у чому була помилка Світлани Лободи, з якому вона записала інтерв'ю. Блогерка сподівалася, що співачка визнає свою провину, але та промовчала.

"Як людина, вона хороша. Але під час повномасштабного вторгнення, коли Лобода була в Росії, на неї вплинула пропаганда. Мені хотілося, щоб вона сказала у мене в інтерв'ю: "Люди, вибачте, я помилялася, я облажалася". Але вона сказала, що не шкодує", – заявила Раміна.

Дивіться інтерв'ю з Раміною Есхакзай: відео

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