Проблемами вона поділилася в інтерв'ю для Маші Єфросиніної, яке було зняте ще до новини про розрив з коханим. Додамо, що нещодавно Раміна заговорила про всиновлення дитини.

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Яка була проблема в стосунках

Раміна зізналась, що вона занадто багато часу приділяє роботі, а з колишній нареченим проводила замало часу. За її словами, це погано позначалося на їхніх стосунках.

Моя робота заполонила моє життя, і я зараз вчуся робити так, щоб у моєму житті було щось, крім роботи. В мене просто немає життя, і це дуже велика проблема. Це трудоголізм якийсь нездоровий, максимально нездоровий. Виходить так, що я не приділяю часу своєму нареченому, і це надзвичайно погано для стосунків,

– розповідала блогерка.

Раміна пояснила, що вона намагалася покращити стосунки, поставивши роботу на другий план. Сам Євген теж пропонував блогерці шукати якісь компроміси.

"Він казав, що потрібно, щоб було якесь життя, крім роботи: "Давай домовимося, що, там, хоча б після восьмої та у вихідні ані ти, ані я не працюємо", – розповідала Раміна.

Однак, парі так ці не вдалося врятувати стосунки. Тож декілька тижнів тому Раміна Есхакзай повідомила, що розійшлася з нареченим Євгеном Проніним.

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