Проблемами она поделилась в интервью Маше Ефросининой, которое было снято еще до новости о разрыве с любимым. Добавим, что недавно Рамина заговорила об усыновлении ребенка.

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Какая была проблема в отношениях

Рамина призналась, что она слишком много времени уделяет работе, а с бывшей женихом проводила мало времени. По ее словам, это плохо сказывалось на их отношениях.

Моя работа заполонила мою жизнь, и я сейчас учусь делать так, чтобы в моей жизни было что-то, кроме работы. У меня просто нет жизни, и это очень большая проблема. Это трудоголизм какой-то нездоровый, максимально нездоровый. Выходит так, что я не уделяю времени своему жениху, и это чрезвычайно плохо для отношений,

– рассказывала блоггерша.

Рамина объяснила, что она пыталась улучшить отношения, поставив работу на второй план. Сам Евгений тоже предлагал блоггерке искать какие-то компромиссы.

"Он говорил, что нужно, чтобы была какая-то жизнь, кроме работы: "Давай договоримся, что там хотя бы после восьми и в выходные ни ты, ни я не работаем", – рассказывала Рамина.

Однако пари так это не удалось спасти отношения. Несколько недель назад Рамина Эсхакзай сообщила, что разошлась с женихом Евгением Прониным.

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