Тиждень тому інтерв'юерка Раміна Есхакзай оголосила про розставання з Євгеном Проніним. Вона обіцяла не давати коментарі з цього приводу, але поділилась планами на майбутнє.

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Які плани має Раміна після розлучення

Блогерка зізналась, що отримала багато підтримки від шанувальників після новини про розлучення. Тому вирішила розповісти про свої плани, щоб підтримати фанів, хто теж проходить через розставання.

Мій план такий: мінімум на пів року – рік заглибитися в себе, у свої бажання та цілі. Попрацювати з психологом. Знайти моменти, де я була токсичною в стосунках. Викорінити ті патерни поведінки, які призвели до завершення цих стосунків,

– поділилась Раміна.

Інтерв'юерка знову додала, що хоче заглибитися в себе, відчути свої бажання й те, якого чоловіка бачить поруч з собою. "Ці три пункти здаюся простими, проте за ними стоїть дуже великий пласт роботи над собою. І я готова".



Раміна Есхакзай / Фото з її інстаграму

Нагадаємо, Раміна Есхакзай та Євген Пронін зустрічалися 5 років, а у 2021 заручилися на Мальдівах. Через повномасштабне вторгнення пара спершу відклала, а потім і скасувала весілля.

19 квітня інтерв'юерка та адвокат оголосили про розлучення. Раміна запевнила, що не даватиме з цього приводу коментарів й не виноситиме брудну білизну.

"Останні п'ять років були точно найкращими та найуспішнішими в нашому житті. Ми завершуємо наші стосунки з повагою та підтримкою одне одного. В наших стосунках не було обманів, зрад чи фізичних знущань".