Після хвилі хейту в мережі Світлана поспішила виправдатися за свій вчинок. Скандальна співачка у Інстаграмі заявила, що пишається Дариною Вдовенко та її позицією.

До теми Люди завербовані, – Лобода принизила дівчину, яка вийшла з плакатом на її виступ у Харкові

Реакція протестувальниці на вибачення Лободи

Дівчина пояснила, що вийшла на протест, оскільки Лобода після 2014 року активно виступала в Росії, заробляла там гроші та спонсорувала армію окупантів.

Тепер Дарина відреагувала на публікацію Світлани Лободи з її вибаченнями. Протестувальниця не бачить там щирості та не вірить скандальній артистці.

"Не було видно, що вона мною пишається… Я маю право на свою думку, це правда. Але я не бачила, щоб вона це поважала. Не дуже вірю. Я бачила її вчинки та чула її слова в той момент. Якось так собі віриться. Вчинки зворотне показують,

– висловилася Вдовенко.

Дівчина наголосила, що вести далі діалог з Лободою чи відповідати на цю публікацію вона не хоче. "З її манерою розмовляти та з її обіймами це було б таке собі", – каже вона.

Зазначимо, що Дарині всього 16 років. Цього року вона закінчила одну з харківських шкіл. Нині вступає до вишу, мріє стати дизайнеркою. Після цього інциденту дівчина хоче ще активніше брати участь у громадських акціях.

Що про вчинок Лободи каже мама Дарини

Мати протестувальниці Тетяна Хоменко працює шкільною вчителькою та викладає українську мову. За її словами, донька завжди мала активну проукраїнську позицію, тож не здивована цим протестом.

Почула тільки, як хлопнули двері. Я зателефонувала: "Доню, ти куди?". Вона сказала, що там Лобода приїхала у Харків. Знаючи її позицію, я питаю: "Ти ж не на її концерт?". Вона засміялася, говорить – ні. "Ти на антиконцерт?", а вона каже: "Щось на кшталт такого",

– розповіла Тетяна.

Про вчинок дівчини на виступі Лободи мати дізналася від знайомих. Ті зателефонували їй, побачивши відео з Дариною у соцмережах.

"Знаючи, що в Харкові багато таких людей, які можуть нашкодити, перше, що я зробила – викликала таксі та під’їхала сюди. Але на цей момент вже все закінчилося, Дарина була зі своїми однодумцями", – сказала Тетяна.



Дарина Вдовенко разом з мамою Тетяною Хоменко / Фото Суспільне

Жінка каже, що перші слова доньці в той момент були: "Я пишаюся тобою". Водночас маму Дарини обурила фраза співачки щодо грошей.

"Кричати хотілося, бо не треба по собі судити. Якщо Лободі платять гроші, то не треба говорити. Я та Дарина – перед богом і людьми чисті, взагалі не брали жодних грошей, від жодної партії чи політичної сили. Це позиція моєї дитини", – підсумувала Тетяна.

Зазначимо, що звертатися до поліції ні Дарина, ні Тетяна не планують.

Раніше 16-річна Дарина Вдовенко зазначала, що не поважає Світлану Лободу. За її словами, коли співачка почала обіймати її і питати, хто заплатив за цей пікет, дівчині було гидко та неприємно.