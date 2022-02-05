Продюсер "Голосу країни" прокоментував рішення Тіни Кароль піти з проєкту
Джерело:інстаграм Олі Полякової
Володимир Завадюк, продюсер "Голосу країни", висловився про те, що Тіна Кароль прийняла рішення покинути шоу. На його думку, зірка сумує за проєктом.
Продюсер популярних шоу "Голос країни" та "Танців з зірками" Володимир Завадюк провів ефір з Олею Поляковою, яка замінила Тіну Кароль у 12 сезоні проєкту. Він прокоментував рішення співачки покинути шоу.
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"Тіна дивиться "Голос" й сумує"
На думку Володимира Завадюка, Тіна Кароль хотіла зробити перерву від "Голосу країни". Втім, вона не планує прощатися з проєктом надовго.
Мені здається, що Тіна пояснила на сцені, що вона хоче зробити перерву конкретно від "Голосу". Ми її побачимо на сліпих прослуховуваннях. Вона дуже хотіла прийти на "Голос" й прийшла. Можливо, ви побачите і далі Тіну, ми, безумовно, попрацюємо з нею ще в цьому шоу,
– розповів продюсер.
"Тіна – частина сім'ї "Голосу". І ніхто цього ніколи не скасує, не перекреслить, попри фейкові новини, які з'являються і надумане цькування. Ми пройшли величезний шлях, всі 8 сезонів ми робили "Голос" разом. Думаю, що Тіна дивиться "Голос" й сумує", – додав він.
Володимир Завадюк та Оля Полякова поспілкувались про "Голос країни": дивіться відео з інстаграму ПоляковоїЗауважимо, раніше Володимир Завадюк називав Тіну Кароль одною з найбільш конфліктних українських знаменитостей. Однак він зауважив, що дуже її любить.
Тіна Кароль і "Голос країни"
- Наприкінці 11 сезону вокального проєкту артистка заявила, що покидає проєкт. Тоді вона поділилась, що хотіла б передати місце Юлії Саніній, але фронтвумен The Hardkiss таки його не зайняла.
- Саніна пояснила, що була відкритою для участі у шоу, однак замість неї взяли іншу. Згодом стало відомо, що місце Тіни Кароль зайняла Оля Полякова.
- Напередодні запуску "Голосу" Тіна Кароль розповіла, що пішла з проєкту тому, що на бекстейджі почались незрозумілі інтриги та хайп, в яких зірка не хоче брати участь. Та попри гучні заяви вона взяла участь у сліпих прослуховуваннях, де підтримала одну з учасниць.