Продюсер "Голосу країни" прокоментував рішення Тіни Кароль піти з проєкту

Володимир Завадюк, продюсер "Голосу країни", висловився про те, що Тіна Кароль прийняла рішення покинути шоу. На його думку, зірка сумує за проєктом.

Продюсер популярних шоу "Голос країни" та "Танців з зірками" Володимир Завадюк провів ефір з Олею Поляковою, яка замінила Тіну Кароль у 12 сезоні проєкту. Він прокоментував рішення співачки покинути шоу.

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"Тіна дивиться "Голос" й сумує"

На думку Володимира Завадюка, Тіна Кароль хотіла зробити перерву від "Голосу країни". Втім, вона не планує прощатися з проєктом надовго.

Мені здається, що Тіна пояснила на сцені, що вона хоче зробити перерву конкретно від "Голосу". Ми її побачимо на сліпих прослуховуваннях. Вона дуже хотіла прийти на "Голос" й прийшла. Можливо, ви побачите і далі Тіну, ми, безумовно, попрацюємо з нею ще в цьому шоу,

– розповів продюсер.

"Тіна – частина сім'ї "Голосу". І ніхто цього ніколи не скасує, не перекреслить, попри фейкові новини, які з'являються і надумане цькування. Ми пройшли величезний шлях, всі 8 сезонів ми робили "Голос" разом. Думаю, що Тіна дивиться "Голос" й сумує", – додав він.

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Тіна Кароль і "Голос країни"

Наприкінці 11 сезону вокального проєкту артистка заявила, що покидає проєкт. Тоді вона поділилась, що хотіла б передати місце Юлії Саніній, але фронтвумен The Hardkiss таки його не зайняла.

Саніна пояснила, що була відкритою для участі у шоу, однак замість неї взяли іншу. Згодом стало відомо, що місце Тіни Кароль зайняла Оля Полякова.

Напередодні запуску "Голосу" Тіна Кароль розповіла, що пішла з проєкту тому, що на бекстейджі почались незрозумілі інтриги та хайп, в яких зірка не хоче брати участь. Та попри гучні заяви вона взяла участь у сліпих прослуховуваннях, де підтримала одну з учасниць.