Популярна українська співачка Тіна Кароль днями приїхала до Львова. Там вона виступила на весіллі. Фан-акаунт зірки поділився кількома відео з заходу.
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Образ Тіни Кароль
Для вечірки виконавиця обрала вишуканий образ. Вона постала у пудровій сукні довжини міді з блискітками. Вбрання від дизайнера David Koma коштує 1820 доларів – приблизно 51,500 тисяч гривень.
Тіна Кароль поєднала вбрання з прозорими босоніжками на високих підборах. Вона розпустила та випрямила біляве волосся.
На обличчі знаменитість зробила макіяж. Вона підкреслила очі стрілками, а губи нафарбувала червоною помадою.
Тіна Кароль в інстаграм-сторіз поділилась враженнями від виступу. "Львів був душевним сьогодні", – написала зірка.
Тіна Кароль / Фото з інстаграм-сторіз
Тіна Кароль повторила образ
Пудрову сукню співачка одягала й раніше – зокрема, для ефірів шоу "Голосу країни" у 2020 році.
Тіна Кароль на "Голосі" у 2020 / Фото з інстаграму зірки