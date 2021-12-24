Тривають зйомки першого етапу відбору на вокальному шоу "Голос країни". Популярна українська співачка Тіна Кароль стала гостею одного з ефірів.
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Тіна Кароль на "Голосі країни"
Виконавиця неочікувано вийшла на сцену проєкту, де підтримала одну з учасниць. Вона навіть заспівала разом з нею в дуеті.
Тіна Кароль повернулась на "Голос" / Фото з інстаграм-сторіз
Продюсер Володимир Завадюк повідомив про "повернення" Тіни Кароль. Він опублікував спільне фото з нею. У підписі до кадру чоловік натякнув за допомогою емоджі, що хоч між ними стаються сварки, стосунки не гіршають.
Зустрілись сьогодні на тому ж місці, в особливий час, в гримерці. В час зйомок нового сезону "Голосу країни". Дякую, Тіно, що прийшла підтримати талановиту учасницю, яка написала її пісню. Це буде неймовірний сезон. Бо так звучить твоя країна!
– написав Завадюк.
Тіна Кароль та Завадюк / Фото з інстаграму продюсера
Фото з Тіною Кароль поділився і ведучий шоу Юрій Горбунов. "Несподівана гостя на зйомках "Голосу"", – написав шоумен.
Тіна Кароль та Юрій Горбунов / Фото з інстаграму Юрія Горбунова
Тіна Кароль та "Голос країни"
- Протягом 11 сезонів знаменитість була суддею та зірковим тренером шоу. Та 11 сезон став для неї останнім – зірка заявила, що покидає проєкт.
- Тіна Кароль висловила бажання передати місце Юлії Саніній, але фронтвумен The Hardkiss таки його не зайняла. Зірка тоді пояснила, що була відкритою для участі у шоу, однак замість неї взяли іншу. Тож у суперфіналі "Танців з зірками" оголосили нових суддів: це Потап, Оля Полякова, Надя Дорофєєва, Святослав Вакарчук.
- Нещодавно Тіна Кароль відзначилась гучною заявою про проєкт. Вона розповіла, що пішла з проєкту тому, що на бекстейджі почались незрозумілі інтриги та хайп, в яких зірка не хоче брати участь.