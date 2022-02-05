Продюсер популярных шоу "Голос страны" и "Танцев со звездами" Владимир Завадюк провел эфир с Олей Поляковой, которая заменила Тину Кароль в 12 сезоне проекта. Он прокомментировал решение певицы покинуть шоу.
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"Тина смотрит "Голос" и грустит"
По мнению Владимира Завадюка, Тина Кароль хотела сделать перерыв от "Голоса страны". Впрочем, она не планирует прощаться с проектом надолго.
Мне кажется, что Тина объяснила на сцене, что она хочет сделать перерыв конкретно от "Голоса". Мы ее увидим на слепых прослушиваниях. Она очень хотела прийти на "Голос" и пришла. Возможно, вы увидите и дальше Тину, мы, безусловно, поработаем с ней еще в этом шоу,
– рассказал продюсер.
"Тина – часть семьи "Голоса". И никто этого никогда не отменит, не перечеркнет, несмотря на фейковые новости, которые появляются, и надуманную травлю. Мы прошли огромный путь, все 8 сезонов мы делали "Голос" вместе. Думаю, что Тина смотрит "Голос" и грустит", – добавил он.
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Тина Кароль и "Голос страны"
- В конце 11 сезона вокального проекта артистка заявила, что покидает проект. Тогда она поделилась, что хотела бы передать место Юлии Саниной, но фронтвумен The Hardkiss все же его не заняла.
- Санина объяснила, что была открытой для участия в шоу, однако вместо нее приняли другую. Впоследствии стало известно, что место Тины Кароль заняла Оля Полякова.
- Накануне запуска "Голоса" Тина Кароль рассказала, что ушла с проекта потому, что на бекстейдже начались непонятные интриги и хайп, в которых звезда не хочет участвовать. Но несмотря на громкие заявления она приняла участие в слепых прослушиваниях, где поддержала одну из участниц.