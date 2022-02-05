Продюсер популярных шоу "Голос страны" и "Танцев со звездами" Владимир Завадюк провел эфир с Олей Поляковой, которая заменила Тину Кароль в 12 сезоне проекта. Он прокомментировал решение певицы покинуть шоу.

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"Тина смотрит "Голос" и грустит"

По мнению Владимира Завадюка, Тина Кароль хотела сделать перерыв от "Голоса страны". Впрочем, она не планирует прощаться с проектом надолго.

Мне кажется, что Тина объяснила на сцене, что она хочет сделать перерыв конкретно от "Голоса". Мы ее увидим на слепых прослушиваниях. Она очень хотела прийти на "Голос" и пришла. Возможно, вы увидите и дальше Тину, мы, безусловно, поработаем с ней еще в этом шоу,

– рассказал продюсер.

"Тина – часть семьи "Голоса". И никто этого никогда не отменит, не перечеркнет, несмотря на фейковые новости, которые появляются, и надуманную травлю. Мы прошли огромный путь, все 8 сезонов мы делали "Голос" вместе. Думаю, что Тина смотрит "Голос" и грустит", – добавил он.

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Заметим, ранее Владимир Завадюк называл Тину Кароль одной из самых конфликтных украинских знаменитостей. Однако он заметил, что очень ее любит.

Тина Кароль и "Голос страны"