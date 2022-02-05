Продюсер популярних шоу "Голос країни" та "Танців з зірками" Володимир Завадюк провів ефір з Олею Поляковою, яка замінила Тіну Кароль у 12 сезоні проєкту. Він прокоментував рішення співачки покинути шоу.

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"Тіна дивиться "Голос" й сумує"

На думку Володимира Завадюка, Тіна Кароль хотіла зробити перерву від "Голосу країни". Втім, вона не планує прощатися з проєктом надовго.

Мені здається, що Тіна пояснила на сцені, що вона хоче зробити перерву конкретно від "Голосу". Ми її побачимо на сліпих прослуховуваннях. Вона дуже хотіла прийти на "Голос" й прийшла. Можливо, ви побачите і далі Тіну, ми, безумовно, попрацюємо з нею ще в цьому шоу,

– розповів продюсер.

"Тіна – частина сім'ї "Голосу". І ніхто цього ніколи не скасує, не перекреслить, попри фейкові новини, які з'являються і надумане цькування. Ми пройшли величезний шлях, всі 8 сезонів ми робили "Голос" разом. Думаю, що Тіна дивиться "Голос" й сумує", – додав він.

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Зауважимо, раніше Володимир Завадюк називав Тіну Кароль одною з найбільш конфліктних українських знаменитостей. Однак він зауважив, що дуже її любить.

Тіна Кароль і "Голос країни"