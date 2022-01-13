Продюсер відомих шоу дуже часто працює зі знаменитостями. За довгий досвід праці з зірками він визначив тих, з ким у нього було найбільше конфліктів.

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Завадюк про найконфліктніших зірок

Найбільше сварок та скандалів у Володимира Завадюка було з двома співачками.

Це Наташа Могилевська, яку я дуже люблю, і Тіна Кароль, яку я також дуже люблю. Багато людей хотіли б, щоб я її не любив або вона не любила мене, але це не так,

– поділився продюсер.



Наталія Могилевська / Фото з інстаграму зірки

Володимир Завадюк також зауважив, що у праці з зірками його дратує егоїзм. За його словами, дехто не думає про тих людей, для кого шоу може становити все життя.

"Дуже часто, коли у проєкті, наприклад, на "Танцях", у нас буває так, що на майданчику близько 40 зірок і починається боротьба характерів, думок, ідей. Хтось хоче вийти раніше, хтось – пізніше, хтось не хоче виходити в цій сукні, бо хтось уже в схожій сукні. Терпіти не можу лицемірство в обличчя, а потім за твоєю спиною роблять не дуже класні речі. Мені це не близько, це не про мої цінності", – додав він.

Зауважимо, не так давно Тіна Кароль відзначилась двома скандальними заявами, як щодо "Голосу країни", так і "Танців з зірками":

Щодо "Танців" виконавиця розповіла, що місце Іванни Онуфрійчук, яка стала ведучою на шоу, – куплене. Вона, Юрій Горбунов та сама Тіна мали вести шоу утрьох. Але зірка відмовилась, бо не бачила в цьому успіху.

Натомість з "Голосу країни" Тіна Кароль пішла тому, що на бекстейджі проєкті почались незрозумілі інтриги та хайп, в яких зірка не хоче брати участь.



Тіна Кароль та Володимир Завадюк / Фото з інстаграму продюсера