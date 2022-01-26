Пріянка Чопра, Кардашян, Кідман: зірки, які стали батьками завдяки сурогатному материнству

Сурогатне материнство допомогло багатьом людям, які не можуть природньо стати батьками, народити дитину. Зараз цим методом користуються й світові знаменитості, про яких читайте у матеріалі.

Знаменитості обирають послуги сурогатного материнства з різноманітних причин. Та вони не приховують, що користуються новітніми методами медицини заради створення сім'ї.

Актуально Пріянка Чопра та Нік Джонас вперше стали батьками: хто народив їм дитину

Зірки, які скористались послугами сурогатних матерів

Пріянка Чопра й Нік Джонас

Лише кілька днів тому зіркова пара оголосила, що стала батьками вперше. Ця новина була несподіванкою для шанувальників, адже "Міс Світу 2000" не заявляла про вагітність.

Однак пара пояснила, що насправді вони скористались послугами сурогатної матері. Невідомо, чи щільний робочий графік, чи інші обставини спричинили саме таке рішення. До того ж у 2018 році Пріянка Чопра пояснювала, що хоче народити у найближчі 10 років.

Ми дуже раді підтвердити, що ми народили дитину завдяки сурогатній матері. Ми просимо про конфіденційність у цей особливий час, оскільки зосереджені на своїй сім'ї,

– поділилось подружжя.



Пріянка Чопра і Нік Джонас / Фото з інстаграму Пріянки Чопри

Кім Кардашян і Каньє Вест

Знаменитості були переконані у тому, що стануть багатодітними батьками. Так і сталось – нині колишня пара виховує чотирьох дітей. Утім, не всі з них з'явилися на світ природно.

Так, старших дітей Норт і Сейнта Кім Кардашян народила сама, тоді як Чикаго й Псалма виносила сурогатна мати. Світська левиця пояснювала, що вирішила стати мамою таким чином тому, що стикалась з проблемами під час перших двох вагітностей.



Кім Кардашян з дітьми / Фото з інстаграму зірки

Ніколь Кідман та Кіт Урбан

Акторка хотіла стати мамою, коли перебувала у першому шлюбі з Томом Крузом. Утім у зірки стався викидень, тому подружжя усиновило двох дітей.

У шлюбі з Кітом Урбаном Ніколь Кідман змогла здійснити свою мрію та стала матір'ю доньки Сандей. Через 2 роки, у 2010, пара все ж скористалась послугами сурогатної матері та знову стала батьками донечки Маргарет.



Ніколь Кідман з чоловіком / Фото з інстаграму акторки

Наомі Кемпбелл

Новина про те, що Наомі стала матір'ю, ошелешила всіх її прихильників, адже зірка жодного разу не з'являлась на публіці з округлим животом.

Сама супермодель так і не зізналась, чи справді зверталась до послуг сурогатного материнства, однак це найімовірніший варіант. До того ж Кемпбелл не раз висловлювалась про те, що наука може допомогти стати їй мамою.



Наомі Кемпбелл з донькою / Фото з інстаграму моделі

Сара Джессіка Паркер і Метью Бродерік

Знаменита акторка та її чоловік Метью Бродерік виховують трьох дітей – старшого народила сама жінка. Та згодом подружжя вирішило, що сурогатна матір – "найбільш успішний" варіант для поповнення у сім'ї.

Американка Мішель Росс народила для акторки дівчаток-близнючок – Маріон і Табіту.



Сара Джессіка Паркер з доньками / Фото Getty Images

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Елтон Джон і Девід Ферніш

Елтон Джон та його коханий Девід Ферніш мріяли стати батьками, тому зі зрозумілих причин скористались послугами сурогатної матері.

Зіркові батьки були присутні на обох пологах та "зустрічали" сина Закарі Джексона й ще через кілька років сина Елайджа Джозефа. Девід Ферніш вважає, що старший син схожий на них обох, адже успадкував його руки та ніс Елтона.



Елтон Джон з коханим і синами / Фото Getty Images

Рікі Мартін і Джван Йосеф

Відомий пуерто-риканський співак є багатодітним батьком, і всі його діти були виношені сурогатною матір'ю.

Він став татом Матео й Валентино, коли ще був самотнім. Донька Люсія та син Ренн же народилися вже у шлюбі з художником Джваном Йосефом. Подейкують, що Рікі Мартіну допомогла його двоюрідна сестра.



Рікі Мартін з чоловіком і дітьми / Фото з інстаграму співака

Кріштіану Роналду

Успішний футболіст ще у 2010 році став батьком за допомогою сурогатного материнства. Після старшого сина Кріштіану-молодшого на світ з'явилися близнюки Єва і Матео.

Щоправда, вже вчетверте Роналду став батьком завдяки коханій Джорджині Родрігес. Та зовсім скоро пару тішитиме не лише Алана Мартіна, а й близнюки, якими зараз вагітна модель.



Кріштіану Роналду з Джорджиною Родрігес і дітьми / Фото з інстаграму Роналду