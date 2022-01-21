Про довгоочікуване поповнення новоспечена матуся Пріянка Чопра оголосила у своєму інстаграм-профілі з 73-мільйонною аудиторією. Вона не розсекретила ані стать, ані ім'я первістка, натомість попросила поважати її приватність.

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Ми дуже раді підтвердити, що ми народили дитину через сурогатну матір. Ми просимо про конфіденційність у цей особливий час, оскільки зосереджені на своїй сім'ї,

– написала модель.

Фото з інстаграму Пріянки Чопри

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