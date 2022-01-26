Знаменитости выбирают услуги суррогатного материнства по разным причинам. Но они не скрывают, что пользуются новейшими методами медицины ради создания семьи.

Актуально Приянка Чопра и Ник Джонас впервые стали родителями: кто родил им ребенка

Звезды, которые воспользовались услугами суррогатных матерей

Всего несколько дней назад звездная пара объявила, что стала родителями впервые. Эта новость была неожиданностью для поклонников, ведь "Мисс Мира 2000" не заявляла о беременности.

Однако пара объяснила, что на самом деле они воспользовались услугами суррогатной матери. Неизвестно, плотный рабочий график или другие обстоятельства привели именно к такому решению. К тому же в 2018 году Приянка Чопра объясняла, что хочет родить в ближайшие 10 лет.

Мы очень рады подтвердить, что мы родили ребенка благодаря суррогатной матери. Мы просим о конфиденциальности в это особое время, поскольку сосредоточены на своей семье,
– поделились супруги.


Приянка Чопра и Ник Джонас / Фото из инстаграма Приянки Чопры

Знаменитости были убеждены в том, что станут многодетными родителями. Так и случилось – сейчас бывшая пара воспитывает четверых детей. Впрочем, не все из них появились на свет естественным путем.

Так, старших детей Норт и Сейнта Ким Кардашян родила сама, тогда как Чикаго и Псалма выносила суррогатная мать. Светская львица объясняла, что решила стать мамой таким образом потому, что сталкивалась с проблемами во время первых двух беременностей.


Ким Кардашян с детьми / Фото из инстаграма звезды

Актриса хотела стать мамой, когда состояла в первом браке с Томом Крузом. Впрочем, у звезды произошел выкидыш, поэтому супруги усыновили двоих детей.

В браке с Китом Урбаном Николь Кидман смогла осуществить свою мечту и стала матерью дочери Сандей. Через 2 года, в 2010, пара все же воспользовалась услугами суррогатной матери и снова стала родителями дочери Маргарет.


Николь Кидман с мужем / Фото из инстаграма актрисы

Новость о том, что Наоми стала матерью, ошарашила всех ее поклонников, ведь звезда ни разу не появлялась на публике с округлым животом.

Сама супермодель так и не призналась, действительно ли обращалась к услугам суррогатного материнства, однако это наиболее вероятный вариант. К тому же Кэмпбелл не раз высказывалась о том, что наука может помочь стать ей мамой.

Наоми Кэмпбелл с дочкой / Фото из инстаграма модели

Знаменитая актриса и ее муж Мэтью Бродерик воспитывают троих детей – старшего родила сама женщина. Но впоследствии супруги решили, что суррогатная мать – "наиболее успешный" вариант для пополнения в семье.

Американка Мишель Росс родила для актрисы девочек-близняшек – Марион и Табиту.


Сара Джессика Паркер с дочерьми / Фото Getty Images

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Элтон Джон и его возлюбленный Дэвид Ферниш мечтали стать родителями, поэтому по понятным причинам воспользовались услугами суррогатной матери.

Звездные родители присутствовали на обоих родах и "встречали" сына Закари Джексона и еще через несколько лет сына Элайджа Джозефа. Дэвид Ферниш считает, что старший сын похож на них обоих, ведь унаследовал его руки и нос Элтона.


Элтон Джон с возлюбленным и сыновьями / Фото Getty Images

Известный пуэрториканский певец является многодетным отцом, и все его дети были выношены суррогатной матерью.

Он стал папой Матео и Валентино, когда еще был одиноким. Дочь Люси и сын Ренн же родились уже в браке с художником Джваном Йосефом. Поговаривают, что Рики Мартину помогла его двоюродная сестра.


Рики Мартин с мужем и детьми / Фото из инстаграма певца

Успешный футболист еще в 2010 году стал отцом с помощью суррогатного материнства. После старшего сына Криштиану-младшего на свет появились близнецы Ева и Матео.

Правда, уже в четвертый раз Роналду стал отцом благодаря любимой Джорджине Родригес. Но совсем скоро пару будет радовать не только Алана Мартина, но и Близнецы, которыми сейчас беременна модель.


Криштиану Роналду с Джорджиной Родригес и детьми / Фото из инстаграма Роналду