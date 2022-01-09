У сім'ї 58-річного голлівудського актора Ніколаса Кейджа планується поповнення. Про це повідомило джерело, близьке до пари.
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Ніколас Кейдж знову стане татом
П'ята дружина актора Ріко Шибата вагітна первістком. Поки що його стать невідома.
Майбутні батьки в піднесеному настрої,
– поділився інсайдер.
Для самого Ніколаса Кейджа ця дитина буде вже третьою. Він виховує 16-річного Кал-Ела та 31-річного Вестона від попередніх стосунків.
Ніколас Кейдж з дружиною / Фото Getty Images
Що відомо про стосунки Ніколаса Кейджа та Ріко Шибата
- Про стосунки подружжя стало відомо понад півтора року тому. Вперше їх помітили разом у Новому Орлеані в лютому 2020 року.
- Пандемію Ніколас та Ріко переживали на відстані один від одного. Чоловік зробив пропозицію дівчині по FaceTime, а обручку вислав поштою.
- 16 лютого 2021 року Ніколас Кейдж та Ріко Шибата одружилися у Лас-Вегасі. Вони зіграли весілля в японському стилі, для близьких і друзів.