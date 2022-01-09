У сім'ї 58-річного голлівудського актора Ніколаса Кейджа планується поповнення. Про це повідомило джерело, близьке до пари.

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Ніколас Кейдж знову стане татом

П'ята дружина актора Ріко Шибата вагітна первістком. Поки що його стать невідома.

Майбутні батьки в піднесеному настрої,

– поділився інсайдер.

Для самого Ніколаса Кейджа ця дитина буде вже третьою. Він виховує 16-річного Кал-Ела та 31-річного Вестона від попередніх стосунків.



Ніколас Кейдж з дружиною / Фото Getty Images

Що відомо про стосунки Ніколаса Кейджа та Ріко Шибата