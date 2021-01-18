Відомий пуертоамериканський співак Рікі Мартін рідко ділиться з прихильниками новими кадрами дітей. Днями він поділився зворушливим знімком з молодшим сином Ренном біля басейну.

Пуартоамериканський співак Рікі Мартін разом з чоловіком, художником Джованом Йосефом, виховує 4 дітей. Кожен новий знімок викликає бурю позитивних емоцій у прихильників артиста, адже він ділиться фото не так часто. Днями на особистій сторінці в інстаграмі він показав молодшого сина Ренна.

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Нове фото сина Рікі Мартіна

Рікі Мартін позував з сином біля басену. Він одягнений в гірчичні шорти та білу футболку. Зірковий батько вирішив подуркувати з однорічним Ренном та погратися з ним.

На фото Рікі цілує сина в щічку, що зробило сімейне фото надзвичайно зворушливим. Ренн одягнений в сіру футболку та сірі шорти. Малюк дуже схожий на батька, він усміхається та радіє від ніжних обіймів татуся.

Малюк Ренн, мій чарівник. Він робить зі мною все, що хоче,

– написав Рікі Мартін під світлиною.



Рікі Мартін з сином / Фото з інстаграму Рікі Мартіна

Підписники висловилися щодо нового кадру в коментарях:

"Щастя на фото! Красені",

"Так зворушливо",

"Чудові",

"Ви такі милі",

"Це любов".

Нагадаємо, у жовтні малюку Ренну виповнився 1 рік. Він є наймолодшим у сім'ї Ріка Мартіна та Джована Йосефа. Також пара виховує ще трьох дітей: 12-річних двійнят Матео та Валентино і 2-річну доньку Люсію. Щасливе подружжя ніколи не відмовлялося від думки про поповнення в їхній родині.