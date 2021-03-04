Принцу Філіпу провели операцію на серці: герцог залишається у лікарні

Чоловік королеви Єлизавети ІІ принц Філіп переніс операцію на серці, яку йому робили в лікарні святого Варфоломія. Герцог Единбурзький поки що залишиться у лікарні для відпочинку.

Принцу Філіпу провели операцію на серці, яка пройшла цілком успішно. Чоловік королеви Єлизавети ІІ залишиться у лікарні.

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Принц Філіп переніс операцію

Після майже двох тижнів лікування герцога перевели в іншу лікарню – Святого Варфоломія. Вона є одним з найбільших центрів серцево-судинних захворювань у Європі. Там принца Філіпа детальніше обстежили. Після серцевого нападу, який переніс герцог Единбурзький раніше, йому зробили операцію.

Чоловік королеви переніс процедуру у середу, 3 березня. Ще на деякий час він має залишитися у лікарні, для відпочинку.

"Його Королівська Високість залишатиметься в лікарні для лікування, відпочинку та відновлення протягом декількох днів", – повідомили представники палацу.

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