Принцу Філіпу провели операцію на серці: герцог залишається у лікарні

4 березня 2021 , 14:01
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Джерело:

The Guardian

Чоловік королеви Єлизавети ІІ принц Філіп переніс операцію на серці, яку йому робили в лікарні святого Варфоломія. Герцог Единбурзький поки що залишиться у лікарні для відпочинку.

Принцу Філіпу провели операцію на серці, яка пройшла цілком успішно. Чоловік королеви Єлизавети ІІ залишиться у лікарні.

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Принц Філіп переніс операцію

Після майже двох тижнів лікування герцога перевели в іншу лікарню – Святого Варфоломія. Вона є одним з найбільших центрів серцево-судинних захворювань у Європі. Там принца Філіпа детальніше обстежили. Після серцевого нападу, який переніс герцог Единбурзький раніше, йому зробили операцію.

Чоловік королеви переніс процедуру у середу, 3 березня. Ще на деякий час він має залишитися у лікарні, для відпочинку.

"Його Королівська Високість залишатиметься в лікарні для лікування, відпочинку та відновлення протягом декількох днів", – повідомили представники палацу.

Хвороба принца Філіпа: коротко

  • Герцога Единбурзького госпіталізували в середині лютого через погане самопочуття. Пройшло майже два тижні з початку його лікування.
  • Чоловіку Єлизавети ІІ не подобалось перебувати у лікарні, йому була не до вподоби зайва метушня.
  • Після обстеження у принца Філіпа виявили інфекцію. Відомо також, що хвороба Його Високості не пов'язана із коронавірусом, оскільки він вакцинувався.
  • 1 березня принца перевели в лікарню Святого Варфоломія, яка спеціалізується на серцево-судинних захворюваннях.
  • Незважаючи на те, що принц Чарльз був засмучений через стан свого батька, наймолодший син герцога Единбурзького запевнив, що йому набагато краще.