Принцеса Євгенія вперше показала обличчя сина: кадри зі святкування ювілею Єлизавети II

З 2 по 5 червня у Великій Британії святкували платиновий ювілей правління королеви Єлизавети II. На урочистих заходах побували члени монаршої родини. Зокрема, принцеса Євгенія вперше показала обличчя маленького сина Августа.

Святкування пройшли в Лондоні, зокрема на території Букінгемського палацу. Королівська сім'я потішила публіку, приєднавшись до заходів, які сколихнули Велику Британію.

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Принцеса Євгенія вперше показала обличчя сина

Донька принца Ендрю – принцеса Євгенія відзначила ювілей бабусі разом з чоловіком і сином. У мережі вона оприлюднила декілька кадрів, на яких зображений Джек Бруксбенк та маленький Август.

Примітно, що саме у важливий для всієї королівської сім'ї час, Євгенія вперше показала, як виглядає її син. До цього вона публікувала фото малюка, де він позував спиною до камери. Тепер відомо, що в правнука Єлизавети II світле волосся та великі блакитні очі. Він разом з батьками уважно спостерігав за дійством, яке відбувалося на подвір'ї Букінгемського палацу.

Платиновий ювілей був просто неймовірним. Усім людям, які брали участь, організували, зробили бездоганним для всіх нас, хто дивиться, дякуємо! Ви змусили нас усіх пишатися,

– написала принцеса Євгенія.



Джек Бруксбенк та маленький Август / Фото з інстаграму принцеси Євгенії

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Святкування ювілею правління Єлизавети II