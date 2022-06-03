Схоже, що принц Луї ще той бешкетник. На балконі Букінгемського палацу 4-річний син Вільяма і Кейт добряче розсмішив як членів королівської родини, так і громадськість, яка спостерігала за урочистим парадом.

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Принц Луї розсмішив публіку на параді

Маленький Луї закривав вуха долонями, коли летіли літаки, кривлявся, хмурив брови, навіть щоки надував. Про дотримання королівського етикету не було й мови. Навіть Єлизавета II, яка стояла поруч, в якийсь момент звернула увагу на витівки правнука. Її Величність навіть щось сказала Луї. Схоже, це було щось кумедне, оскільки Кейт у цю мить лише мило усміхнулася.

Кумедний принц Луї на параді в Лондоні / Скриншоти з відео

Також у мережі звернули увагу на одяг принца. Виявилося, що на Луї в день платинового ювілею правління королеви був костюм матроса, який його батько одягав на Trooping the Colour у 1985 році.

Міміка принца Луї викликала бурхливу реакцію в користувачів мережі, які активно ширять різні меми, в яких головним героєм є правнук королеви.

Королівська сім'я на параді Trooping the Colour