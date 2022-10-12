У своєму інстаграмі принцеса Євгенія вже привітала свого коханого чоловіка з річницею, яку ще в Україні називають "лляною". Вона опублікувала ніжне чорно-біле фото поцілунку у кареті, в якій прибувала на церемонію вінчання у Віндзорський замок.

Важливо Букінгемський палац оголосив дату коронації Чарльза III: коли відбудеться церемонія

"З річницею, мій Джеку. 4 роки, і далі буде", – лаконічно написала принцеса. У коментарях жінку привітали багато зіркових особистостей та прихильників королівської сім'ї, бажаючи їй довгих та щасливих років життя у подружжі. Джек Бруксбенк, на жаль, не привітав її публічно у відповідь, адже не має інстаграму.

Що змінилось за 4 роки шлюбу пари

У вересні 2020 року внучка короля Чарльза III сповістила про свою першу вагітність. А 9 лютого у лікарні Портленда у Великій Британії принцеса Євгенія народила свого первістка. Молоді батьки назвали свого сина Августом Філіпом Гоуком Бруксбенком. Друге ім'я присвятили дідусю Євгенії – принцу Філіпу.

Поки принцеса Євгенія берегла себе під час пандемії коронавірусу та не виходила у світ вагітною, у цей час встигла одружитись її рідна сестра принцеса Беатріс. Її чоловіком став Едоардо Мапеллі-Моцці. Весілля відбулось 17 липня 2020 року. Вже у вересні 2021-го вона стала мамою донечки – Сієнни Елізабет Мапеллі-Моцці. Друге ім'я було присвячене теж бабусі Євгенії – королеві Єлизаветі II.

Також за час шлюбу сталось чимало потрясінь у королівській сім'ї. На початку 2020 року двоюрідний брат принцеси Євгенії та Беатріс – принц Гаррі вирішив відійти від королівської сім'ї разом з дружиною Меган Маркл. Впродовж року вони переїхали з сином Арчі у США, відкривши власний фонд. Також вони почали співпрацю з багатьма популярними сервісами. Найбільше шуму наробило відверте інтерв'ю Меган Маркл Опрі Вінфрі, яке вона дала у березні 2021 року. Там вона розповіла скандальні подробиці із королівського життя у Лондоні.

Незабаром після цього відійшов у вічність дідусь Гаррі, Євгенії, Беатріс та інших членів родини – принц Філіп. Він помер у 99-річному віці, не доживши двох місяців до сторіччя. Чоловік мав проблеми зі здоров'ям та незадовго до смерті переніс операцію на серці. Останні дні життя він прожив у Віндзорському замку, а поруч з ним була його дружина-королева. Чоловіка поховали у Каплиці святого Георга, а на похороні були присутні лише найближчі рідні через пандемію коронавірусу. Принцеса Євгенія дуже болісно сприйняла смерть рідного дідуся.

Ще одна скорботна подія трапилась у 2022 році, коли померла Єлизавета II – їй було 96 років. Вона правила 70 років і сім місяців, найдовше з усіх британських монархів. Принцеса Євгенія з сином та чоловіком ще мала змогу відвідати святкові заходи з нагоди платинового ювілею правління бабусі у червні, але вже за 4 місяці її не стало. Королева померла 8 вересня у Шотландії у замку Балморал. Через 11 днів відбувся її похорон у Лондоні. Її Величність поховали теж у Каплиці святого Георга. Згодом її тіло та тіло чоловіка помістили поруч у сімейному королівському склепі.

Наступним королем став найстарший син королеви та дядько Євгенії – принц Чарльз, який тепер має титул короля Чарльза III. Свій титул принца Уельського він передав наступному спадкоємцю – сину принцу Вільяму, а титул принцеси Уельської – Кейт Міддлтон. Востаннє його "носила" перша дружина Чарльза, принцеса Діана. Згідно з новою лінією успадкування корони, принцеса Євгенія стала 10 у гілці спадкоємців. Через вік її випереджує старша сестра Беатріс.