Як інформує Букінгемський палац, коронація Чарльза III матиме елементи минулих церемоній, але й відображатиме сучасну роль монархії. Син Єлизавети ІІ стане найстаршим монархом в історії Великої Британії.

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Коронація Чарльза III відбудеться 6 травня 2023 року

Урочиста церемонія відбудеться у Вестмінстерському абатстві, де вже 900 років влаштовують коронації. Вестиме її архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі. Разом з Чарльзом ІІІ коронують його дружину Каміллу.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ припускали, що коронацію Чарльза III влаштують 3 червня 2023 року. Однак Букінгемський палац вирішив провести її раніше.

Якою буде коронація Чарльза ІІІ

Раніше повідомлялося, що новий король Великої Британії хоче скромну церемонію, щоб не марнувати кошти з податків підданих. Саме тому її прозвали коронацією "прожиткового мінімуму".

Якщо коронація Єлизавети ІІ 2 червня 1953 року тривала три години за участю 8 тисяч високопоставлених осіб, то припускають, що Чарльз ІІІ скоротить її до години й зробить доступною для різних груп громадян і конфесій. Крім того, список гостей, ймовірно, буде скорочено до 2 тисяч.

Згідно з традиціями, Чарльз ІІІ буде помазаний святою олією, отримає дорогоцінну кулю, коронаційний перстень і скіпетр, а потім його увінчають короною Святого Едуарда, що офіційно зробить його королем Великої Британії.

Каміллу також буде помазано святим єлеєм і короновано.

Цікавий факт! У день коронації Чарльза ІІІ його онук Арчі – син принца Гаррі та Меган Маркл – святкуватиме день народження. Йому виповниться чотири роки.