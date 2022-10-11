Як інформує Букінгемський палац, коронація Чарльза III матиме елементи минулих церемоній, але й відображатиме сучасну роль монархії. Син Єлизавети ІІ стане найстаршим монархом в історії Великої Британії.
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Коронація Чарльза III відбудеться 6 травня 2023 року
Урочиста церемонія відбудеться у Вестмінстерському абатстві, де вже 900 років влаштовують коронації. Вестиме її архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі. Разом з Чарльзом ІІІ коронують його дружину Каміллу.
Нагадаємо, раніше у ЗМІ припускали, що коронацію Чарльза III влаштують 3 червня 2023 року. Однак Букінгемський палац вирішив провести її раніше.
Якою буде коронація Чарльза ІІІ
- Раніше повідомлялося, що новий король Великої Британії хоче скромну церемонію, щоб не марнувати кошти з податків підданих. Саме тому її прозвали коронацією "прожиткового мінімуму".
- Якщо коронація Єлизавети ІІ 2 червня 1953 року тривала три години за участю 8 тисяч високопоставлених осіб, то припускають, що Чарльз ІІІ скоротить її до години й зробить доступною для різних груп громадян і конфесій. Крім того, список гостей, ймовірно, буде скорочено до 2 тисяч.
- Згідно з традиціями, Чарльз ІІІ буде помазаний святою олією, отримає дорогоцінну кулю, коронаційний перстень і скіпетр, а потім його увінчають короною Святого Едуарда, що офіційно зробить його королем Великої Британії.
- Каміллу також буде помазано святим єлеєм і короновано.