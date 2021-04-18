Принцеса Беатріс попрощалася з дідусем: рідкісне фото схудлої онуки принца Філіпа

Принцеса Беатріс належить до тих членів королівської родини Великої Британії, які рідко з'являються на публіці. Онука принца Філіпа прийшла провести його в останню путь разом із чоловіком. Громадськість звернула увагу на те, що Беатріс помітно схудла.
17 квітня королівська сім'я попрощалася з чоловіком Єлизавети II – принцом Філіпом. Урочиста церемонія відбулася у каплиці Святого Георгія, що розташована на території Віндзорського замку. Поховали принца в Королівській усипальниці. Серед рідних, які прийшли на похорон, була внучка герцога – Беатріс.
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Принцеса Беатріс на похороні принца Філіпа
Принцеса Йоркська приїхала на похорон разом із чоловіком Едоардо Мопеллі Моцці. Беатріс обрала для церемонії повністю чорне вбрання: пальто, сукню, пояс, лаконічний капелюх. Поєднала його з туфлями-човниками на підборах. В руках вона тримала клатч.
Одяг підкреслив струнку талію принцеси. Увагу публіки привернуло те, що вона помітно схудла. Оскільки Беатріс рідко здійснює світські виходи, то її фото з похорону зацікавили громадськість.
Принцеса Беатріс з чоловіком на похороні принца Філіпа / Фото Getty Images
Принцеса Беатріс з чоловіком на похороні принца Філіпа / Скриншот з відео
Принцеса Беатріс з чоловіком на похороні принца Філіпа / Скриншот з відео
Зазначимо, весілля принцеси Беатріс та Едоардо Мопеллі Моцці, що відбулося в липні 2020 року, стало останнім публічним сімейним заходом, який відвідав принц Філіп.
Хто провів принца Філіпа в останню путь
- Першими на похорон прибули найстарший син герцога Единбурзького – принц Чарльз та онук принц Вільям з дружиною Кейт Міддлтон.
- За катафалком принца Філіпа йшли його діти та внуки.
- Інші члени королівської сім'ї чекали біля каплиці Святого Георгія, де й відбувся похорон.
- Королева Єлизавета II приїхала до каплиці автомобілем.
- Попрощатися з дідусем прилетів з США принц Гаррі. Після церемонії він покинув каплицю разом з братом принцом Вільямом та його дружиною Кейт Міддлтон.
- Дружина Гаррі – Меган Маркл залишилася в Каліфорнії, оскільки перебуває на останніх місяцях вагітності. Вона вшанувала пам'ять принца Філіпа, передавши особливий вінок та записку.