Принц Вільям обурений через те, що Гаррі розсекречує їхні розмови

Конфлікт між братами-принцами Гаррі та Вільямом досі не вичерпаний. Зокрема, герцог Кембриджський висловив обурення через те, що його брат повідомляє їхні розмови друзям та пресі.

Після від'єднання подружжя принца Гаррі та Меган Маркл від британської королівської родини, стосунки Вільяма з молодшим братом не покращило скандальне інтерв'ю з Опрою. До того ж, герцог обурений через поведінку Гаррі.

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Принц Вільям сердиться через брата

За словами джерела, герцогові Кембриджському не подобається те, що інформація про їхні приватні розмови стає публічною. Принц Вільям "глибоко засмучений рішенням принца Гаррі та Меган Маркл проводити приватні розмови з журналістами".

Також онук королеви Єлизавети обурений через те, що Меган Маркл підняла тему давнього конфлікту із Кейт Міддлтон. Принц Вільям завжди стає на захист своєї дружини, тому він не задоволений висловленнями дружини брата про свою кохану.

Нагадаємо, що в інтерв'ю Меган Маркл пояснила, що вона не доводила Кейт Міддлтон до сліз, бо все сталось навпаки. Однак вона запевнила, що не тримає на герцогиню зла та пробачила їй, адже Кетрін вибачалась після інциденту. Втім Меган поскаржилась на королівський палац, що відмовився втрутитися у конфлікт та зупинити поширення неправдивої інформації в пресі.

Стосунки принців Вільяма та Гаррі після інтерв'ю