Принц Гаррі запанікував через госпіталізацію Єлизавети II

Британський принц Гаррі, схоже, надто болісно сприйняв те, що його рідна бабуся – королева Єлизавета II минулого тижня провела ніч у лікарні. Він відчуває себе безпорадним через те, що не може нічим їй допомогти, перебуваючи у Лос-Анджелесі.

У ЗМІ повідомляють, що принц Гаррі впав у паніку після того, як минулого тижня королева провела ніч у лікарні. Він постійно перебуває у напруженні та "безперервно перевіряє", чи з його бабусею все гаразд.

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Джерело видання US Weekly повідомило: "Він відчував себе безпорадним, перебуваючи за 5 тисяч миль у Монтесіто, і постійно перевіряв стан її здоров'я".

Зазначимо, що принц Гаррі досить складно переніс свого часу смерть матері принцеси Діани, коли був підлітком, а також смерть 99-річного дідуся принца Філіпа, який помер навесні 2021 року. Заради цього він вперше за довгий час прилетів у Велику Британію після відсторонення від королівських обов'язків, а також хотів прилетіти до нього на приватному джеті, аби навідати, коли той нездужав.

Але джерело повідомило, що Гаррі "почується винним через те, що не попрощався" з принцом Філіпом перед його смертю у квітні. Він ніколи не простить собі, якщо те саме станеться з його коханою бабусею".

Є підстави вважати, що цього року Гаррі планує повернутися до Великої Британії, щоб поспілкуватися із сім'єю. Також з ним планує повернутись Меган Маркл та їхні двоє дітей, і вони всі разом відсвяткують Різдво.



Принц Гаррі хвилюється за Єлизавету II / Фото Getty Images

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