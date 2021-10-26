26 жовтня британська королева повернулась до виконання обов'язків і провела першу робочу зустріч. Єлизавета II поспілкувалась з послами Південної Кореї та Швейцарії.

Зверніть увагу Єлизавета II більше не буде однією виходити у світ

Аудієнція відбулась завдяки відеозв'язку. Королева розмовляла з послами в одному з залів Віндзорського замку.

Образ Єлизавети II

Королева вирішила обрати яскраве вбрання для поновлення робочих буднів. Вона постала у жовтій сукні з двома рядами ґудзиків.

Її Величність доповнила образ тришаровим намистом та сережками. Волосся королеви, як і завжди, було вкладене в кучері. Риси обличчя підкреслював макіяж з акцентом на губах.



Робоча зустріч Єлизавети II з послами / Фото з інстаграму королівської сім'ї



Робоча зустріч Єлизавети II з послами / Фото з інстаграму королівської сім'ї



Робоча зустріч Єлизавети II з послами / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Нагадаємо, це перша поява Єлизавети II після того, як вона провела ніч у лікарні. Через госпіталізацію вона навіть скасувала поїздку до Північної Ірландії. Її Величність начебто просто проходила обстеження й з раціональних причин залишилась у лікарні на ніч.

Хоч Букінгемський палац спростовує цю інформацію, у ЗМІ ходять чутки, що стан здоров'я королеви погіршився. Вона нібито не виходитиме у світ без супутників з монаршої родини. Тим паче останні появи королеви на публіці були з тростиною.