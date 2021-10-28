В СМИ сообщают, что принц Гарри впал в панику после того, как на прошлой неделе королева провела ночь в больнице. Он постоянно находится в напряжении и "непрерывно проверяет", все ли с его бабушкой в ​​порядке.

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Источник издания US Weekly сообщил: "Он чувствовал себя беспомощным, находясь в 5 тысячах миль в Монтесито, и постоянно проверял состояние ее здоровья".

Принц Гарри довольно сложно перенес в свое время смерть матери принцессы Дианы, когда был подростком, а также смерть 99-летнего дедушки принца Филиппа, который умер весной 2021 года. Ради этого он впервые за долгое время прилетел в Великобританию после отстранения от королевских обязанностей, а также хотел прилететь к нему на частном джете, чтобы посетить, когда тот болел.

Но источник сообщил, что Гарри "чувствует себя виноватым из-за того, что не попрощался" с принцем Филиппом перед его смертью в апреле. Он никогда не простит себе, если то же случится с его любимой бабушкой".

Есть основания полагать, что в этом году Гарри планирует вернуться в Великобританию, чтобы пообщаться с семьей. Также с ним планирует вернуться Меган Маркл и их двое детей, и они вместе отпразднуют Рождество.



Принц Гарри волнуется о Елизавете II / Фото Getty Images

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