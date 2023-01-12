На випадок, якщо щось трапиться з Вільямом: принц Гаррі заявив, що народився як донор органів

Мережею продовжують ширитися скандальні подробиці мемуарів принца Гаррі. У книзі герцог заявив, що народився для того, щоб за потреби стати донором органів для свого старшого брата, принца Вільяма.

Навколо королівської сім'ї Великої Британії знову розгоряється скандал. Спочатку світ обговорював серіал "Гаррі і Меган", який вийшов на Netflix в грудні 2022 року, а тепер увага прикута до довгоочікуваних мемуарів принца.

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Принца Гаррі народили як донора органів

У мемуарах принц розповів, що його народили на випадок, якщо щось трапиться зі старшим братом – принцом Вільямом. Гаррі зазначив, що це донорство крові, нирки чи кісткового мозку.

За словами принца, у монаршій сім'ї його називали запасним, а старшого брата – спадкоємцем. Гаррі нібито відчував це ще з дитинства, а коли йому було 20 років Чарльз пожартував, що виконав свій обов'язок, бо дружина народила йому "спадкоємця і запасного".

Наразі принц Вільям поки що ніяк не прокоментував заяву молодшого брата.

Мемуари принца Гаррі: тези