Вокруг королевской семьи Великобритании снова разгорается скандал. Сначала мир обсуждал сериал "Гарри и Меган", который вышел на Netflix в декабре 2022 года, а теперь внимание приковано к долгожданным мемуарам принца.
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Принца Гарри родили как донора органов
В мемуарах принц рассказал, что его родили на случай, если что-нибудь случится со старшим братом – принцем Уильямом. Гарри отметил, что это донорство крови, почки или костного мозга.
По словам принца, в монаршей семье его называли запасным, а старшего брата – наследником. Гарри якобы чувствовал это еще с детства, а когда ему было 20 лет Чарльз пошутил, что исполнил свой долг, потому что жена родила ему "наследника и запасного".
Принц Уильям пока никак не прокомментировал заявление младшего брата.
Мемуары принца Гарри: тезисы
- В 2019 году Гарри поссорился с Уильямом через Меган Маркл. По словам герцога, брат напал на него – якобы повалил его на пол, из-за чего Гарри получил травму спины.
- Принц похвастался, что убил 25 человек во время поездок в Афганистан. Умерших он назвал "шахматными фигурами" и "плохими ребятами", что вызвало скандал среди талибов.
- Гарри признался, что он и принц Уильям были против брака отца с Камиллой. Герцог называл мачеху "опасной". Причиной этого стали вроде бы ее договоренности с прессой.
- Также сын короля рассказал о прощание с Елизаветой II. По словам Гарри, его не пригласили на самолет, которым отправлялись члены семьи в Балморал.
- В скандальных мемуарах принц поделился очень интимной историей. Он рассказал о сексе с Меган Маркл, который имел в начале отношений в Лондоне, в одной из гостиниц Soho House.