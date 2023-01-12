Вокруг королевской семьи Великобритании снова разгорается скандал. Сначала мир обсуждал сериал "Гарри и Меган", который вышел на Netflix в декабре 2022 года, а теперь внимание приковано к долгожданным мемуарам принца.

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Принца Гарри родили как донора органов

В мемуарах принц рассказал, что его родили на случай, если что-нибудь случится со старшим братом – принцем Уильямом. Гарри отметил, что это донорство крови, почки или костного мозга.

По словам принца, в монаршей семье его называли запасным, а старшего брата – наследником. Гарри якобы чувствовал это еще с детства, а когда ему было 20 лет Чарльз пошутил, что исполнил свой долг, потому что жена родила ему "наследника и запасного".

Принц Уильям пока никак не прокомментировал заявление младшего брата.

Мемуары принца Гарри: тезисы

  • В 2019 году Гарри поссорился с Уильямом через Меган Маркл. По словам герцога, брат напал на него – якобы повалил его на пол, из-за чего Гарри получил травму спины.
  • Принц похвастался, что убил 25 человек во время поездок в Афганистан. Умерших он назвал "шахматными фигурами" и "плохими ребятами", что вызвало скандал среди талибов.
  • Гарри признался, что он и принц Уильям были против брака отца с Камиллой. Герцог называл мачеху "опасной". Причиной этого стали вроде бы ее договоренности с прессой.
  • Также сын короля рассказал о прощание с Елизаветой II. По словам Гарри, его не пригласили на самолет, которым отправлялись члены семьи в Балморал.
  • В скандальных мемуарах принц поделился очень интимной историей. Он рассказал о сексе с Меган Маркл, который имел в начале отношений в Лондоне, в одной из гостиниц Soho House.