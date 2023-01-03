У грудні 2022 року на Netflix вийшли перші три епізоди серіалу "Гаррі та Меган". Після прем'єри Букінгемський палац звинуватив подружжя у брехні. А тепер світ очікує на довгоочікувану презентацію мемуарів Гаррі.

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Принц Гаррі анонсував нове інтерв'ю

Перед виходом книжки вийде нове велике інтерв'ю Гаррі, в якому він заявить, що хоче повернути батька – короля Чарльза III та брата – принца Вільяма.

Я хотів би повернути свого батька та брата,

– заявив Гаррі.

Відомо, що інтерв'ю знімали в Каліфорнії, де Гаррі та Меган Маркл мешкають після складання королівських обов'язків. Його покажуть 10 січня.

Раніше вже критикували інтерв'ю Гаррі та Меган

Навесні 2021 року вийшло інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл, яке вони дали знаменитій ведучій та одній з найбагатших зірок у медіаіндустрії Опрі Вінфрі. Там подружжя розповідало про надмірну увагу преси до них, строгість у королівській сім'ї, расизм та думки про самогубство у Меган. Розмова мала такий резонанс, що у липні 2021 року її навіть номінували на премію Еммі.

Восени того ж року Опра видалила інтерв'ю з герцогами. У ЗМІ підозрювали, що це сталося через сварку, яка виникла між ними, а також через відчуття провини за те, що рівно через місяць після прем'єри помер дідусь Гаррі, а згодом погіршилося здоров'я королеви Єлизавети II. Також Вінфрі нібито припинила спілкування з Меган Маркл, яка раніше була її подругою.

Найрезонансніші деталі інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл дізнавайтесь за посиланням.