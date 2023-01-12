Навколо королівської сім'ї Великої Британії знову розгоряється скандал. Спочатку світ обговорював серіал "Гаррі і Меган", який вийшов на Netflix в грудні 2022 року, а тепер увага прикута до довгоочікуваних мемуарів принца.

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Принца Гаррі народили як донора органів

У мемуарах принц розповів, що його народили на випадок, якщо щось трапиться зі старшим братом – принцом Вільямом. Гаррі зазначив, що це донорство крові, нирки чи кісткового мозку.

За словами принца, у монаршій сім'ї його називали запасним, а старшого брата – спадкоємцем. Гаррі нібито відчував це ще з дитинства, а коли йому було 20 років Чарльз пожартував, що виконав свій обов'язок, бо дружина народила йому "спадкоємця і запасного".

Наразі принц Вільям поки що ніяк не прокоментував заяву молодшого брата.

Мемуари принца Гаррі: тези