Навколо королівської сім'ї Великої Британії знову розгоряється скандал. Спочатку світ обговорював серіал "Гаррі і Меган", який вийшов на Netflix в грудні 2022 року, а тепер увага прикута до довгоочікуваних мемуарів принца.
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Принца Гаррі народили як донора органів
У мемуарах принц розповів, що його народили на випадок, якщо щось трапиться зі старшим братом – принцом Вільямом. Гаррі зазначив, що це донорство крові, нирки чи кісткового мозку.
За словами принца, у монаршій сім'ї його називали запасним, а старшого брата – спадкоємцем. Гаррі нібито відчував це ще з дитинства, а коли йому було 20 років Чарльз пожартував, що виконав свій обов'язок, бо дружина народила йому "спадкоємця і запасного".
Наразі принц Вільям поки що ніяк не прокоментував заяву молодшого брата.
Мемуари принца Гаррі: тези
- У 2019 році Гаррі посварився з Вільямом через Меган Маркл. За словами герцога, брат напав на нього – нібито повалив його на підлогу, через що Гаррі отримав травму спини.
- Принц похизувався, що вбив 25 людей під час поїздок до Афганістану. Померлих він назвав "шаховими фігурами" й "поганими хлопцями", що викликало скандал серед талібів.
- Гаррі зізнався, що він та принц Вільям були проти шлюбу батька з Каміллою. Герцог називав мачуху "небезпечною". Причиною цього стали начебто її домовленості з пресою.
- Також син короля розповів про прощання з Єлизаветою II. За словами Гаррі, його не запросили на літак, яким відправлялись члени сім'ї до Балморалу.
- У скандальних мемуарах принц поділився дуже інтимною історією. Він розповів про секс з Меган Маркл, який мав на початку стосунків в Лондоні, в одному з готелів Soho House.