Чоловік королеви Єлизавети ІІ принц Філіп досі перебуває в лікарні. Сьогодні його онук, принц Вільям, відвідав Центр вакцинації в Кінгс-Лінн. На запитання про самопочуття герцога Единбурзького, принц Вільям відповів, що з ним все добре.

Принц Вільям днями відвідав Центр вакцинації, де поспілкувався з медиками та волонтерами. Він відповів на запитання, що стосувалось стану принца Філіпа.

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Стан принца Філіпа

Герцог Кембриджський прибув до Кінгс-Лінн, що в Норфолку. Він подякував медпрацівникам і волонтерам за їхню допомогу в боротьбі проти коронавірусу. Також принц Вільям поспілкувався з людьми, що вакциновувались.

У межах зустрічі у принца поцікавилися про стан здоров'я 99-річного герцога Единбурзького, що зараз перебуває в лікарні. Вільям зазначив, що все добре.

Так, з ним все добре, за ним спостерігають,

– сказав герцог та підморгнув.

По світлинах зрозуміло, що онук королеви у доброму гуморі. Він одягнув блакитний светр та темно-синій костюм. Принц Вільям не забуває про засоби захисту, тому перебував у масці.

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Гопіталізація принца Філіпа: коротко

Ввечері 16 лютого чоловіка королеви Єлизавети ІІ госпіталізували за порадою лікаря. Він приїхав до лікарні короля Едуарда VII автомобілем.

Повідомлялось, що погане самопочуття принца Філіпа не спричинене коронавірусом.

Герцогу не дуже подобається метушня навколо нього й він хоче якнайвидше вирушити додому.