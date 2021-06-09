Принц Чарльз щасливий, що в Меган і Гаррі народилась донька: перший публічний коментар

Спадкоємець британського престолу відвідав завод BMW в Оксфорді, де виробляють мініавтомобілі. Своїм візитом принц Чарльз мав би привернути увагу до інноваційних технологій, які допомагають зберегти планету для майбутніх поколінь. Однак він не зумів оминути увагою народження доньки Меган і Гаррі.

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Принц Уельський наголосив, що ставши дідусем уп'яте, чітко усвідомлює, наскільки важливий розвиток технологій для нащадків. Разом з тим він назвав появу на світ Лілібет Діани щасливою новиною.

"Розвиток таких технологій, як електромобілі або зелений водень для важкого транспорту, життєво важливі для збереження здоров'я нашого світу для майбутніх поколінь, що я сьогодні дуже усвідомлюю, нещодавно ставши дідом уп'яте. І такі щасливі новини справді нагадують про необхідність постійних інновацій у цій галузі", – висловився принц Чарльз.

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