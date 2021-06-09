Принц Чарльз щасливий, що в Меган і Гаррі народилась донька: перший публічний коментар

Днями Меган Маркл і принц Гаррі стали батьками вдруге. Королівська сім'я вже привітала подружжя з народженням донечки. Однак принц Чарльз не зміг не прокоментувати появу онуки під час публічного виходу, присвяченого кардинально іншій події.
Спадкоємець британського престолу відвідав завод BMW в Оксфорді, де виробляють мініавтомобілі. Своїм візитом принц Чарльз мав би привернути увагу до інноваційних технологій, які допомагають зберегти планету для майбутніх поколінь. Однак він не зумів оминути увагою народження доньки Меган і Гаррі.
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Принц Уельський наголосив, що ставши дідусем уп'яте, чітко усвідомлює, наскільки важливий розвиток технологій для нащадків. Разом з тим він назвав появу на світ Лілібет Діани щасливою новиною.
"Розвиток таких технологій, як електромобілі або зелений водень для важкого транспорту, життєво важливі для збереження здоров'я нашого світу для майбутніх поколінь, що я сьогодні дуже усвідомлюю, нещодавно ставши дідом уп'яте. І такі щасливі новини справді нагадують про необхідність постійних інновацій у цій галузі", – висловився принц Чарльз.
Як світ реагує на народження доньки Меган Маркл і принца Гаррі
- Королівська сім'я – королева Єлизавета ІІ, Кейт Міддлтон, принцеса Євгенія, принц Вільям, принц Чарльз і герцогиня Камілла – першими привітали подружжя з поповненням.
- Згодом на новину про народження онуки відреагував батько Меган Маркл. Томас Маркл побажав щастя і здоров'я Лілібет Діані, а доньці надіслав любов і найкращі побажання.
- Інсайдери повідомили, що Кейт Міддлтон та принц Вільям надіслали подарунок для донечки Меган та Гаррі. Щоправда, невідомо, який саме презент з Великої Британії отримала крихітка.
- Не обійшлося й без скандалів. Ведучий Пірс Морган назвав "іронічним" вибір імені для доньки пари. Свою заяву він аргументував тим, що останні місяці Меган і Гаррі активно "звинувачували в усьому королівську сім'ю і монархію", а тоді назвали дитину на честь Єлизавети ІІ. Однак принц Гаррі отримав благословення Її Величності, тому Лілібет Діана гідно має ім'я прабабусі.