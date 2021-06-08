Журналіст Омід Скобі розповів про плани подружжя Меган Маркл та принца Гаррі. У зв'язку з народженням доньки Лілібет Діани, пара планує взяти перерву у роботі над благодійним фондом Archwell.

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Меган Маркл і принц Гаррі підуть у відпустку

Королівське подружжя близько 5 місяців проведе вдома, доглядаючи за новонародженою донькою. Примітно, що одразу обоє батьків йдуть у відпустку з догляду за дитиною.

Ми так звикли до того, що старші члени королівської сім'ї відразу повертаються до роботи, але Гаррі й Меган подають приклад, вони пропонують брати відпустку з догляду за дитиною до 20 тижнів у Archewell – це буде кілька місяців відпустки для обох,

– повідомив Омід Скобі.

Журналіст також додав, чи може ім'я доньки Гаррі та Меган істотно поліпшити стосунки між ними та іншими членами монаршої сім'ї. Він зазначив, що не має можливості знати всього, однак те, що дитину принца звуть Лілібет, свідчить про його близькі стосунки з королевою.

Зауважимо, що принц Вільям також брав декретну відпустку з догляду за дітьми. З принцом Джорджем він провів 2 тижні, з принцесою Шарлоттою – 3. Коли народився принц Луї, він повернувся до праці через 2 дні.

Натомість Кейт Міддлтон доглядала за Джорджем 1 місяць, за Шарлоттою 4 місяці, а за Луї – 7 місяців.

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