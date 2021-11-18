Принц Чарльз прокоментував стан здоров'я королеви Єлизавети II

Останніми тижнями королева Єлизавета II спровокувала чутки про погіршення стану здоров'я. Та її син, принц Чарльз, запевнив, що з нею "все гаразд".

Днями принц Уельський відвідав Йорданію. Там він поспілкувався з журналістами й відповів на запитання щодо здоров'я своєї матері.

До слова Меган Маркл та принц Гаррі не приїдуть на Різдво до самотньої королеви, – ЗМІ

Принц Чарльз про стан здоров'я Єлизавети II

Як розповів спадкоємець престолу, з британською королевою "все гаразд". Він зауважив, що всі обов'язки не можуть даватися так легко у 95 років.

Коли ви дійдете до 95, вам буде не так просто, як раніше. Навіть у 73 роки це досить погано,

– розповів принц Чарльз з натяком на своє самопочуття.



Принц Чарльз і Єлизавета II / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Здоров'я британської королеви