Принц Чарльз прокоментував стан здоров'я королеви Єлизавети II
18 листопада 2021 , 18:09Читать новость на русском
Джерело:The Royal Family Channel
Останніми тижнями королева Єлизавета II спровокувала чутки про погіршення стану здоров'я. Та її син, принц Чарльз, запевнив, що з нею "все гаразд".
Днями принц Уельський відвідав Йорданію. Там він поспілкувався з журналістами й відповів на запитання щодо здоров'я своєї матері.
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Принц Чарльз про стан здоров'я Єлизавети II
Як розповів спадкоємець престолу, з британською королевою "все гаразд". Він зауважив, що всі обов'язки не можуть даватися так легко у 95 років.
Коли ви дійдете до 95, вам буде не так просто, як раніше. Навіть у 73 роки це досить погано,
– розповів принц Чарльз з натяком на своє самопочуття.
Принц Чарльз і Єлизавета II / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Здоров'я британської королеви
- Чутки про погіршення стану здоров'я Єлизавети II з'явилися після того, як вона вперше за 17 років вийшла на публіку з тростиною.
- Потім Її Величність провела ніч у лікарні. Були скасовані кілька публічних виходів: поїздка до Північної Ірландії, поява на кліматичному заході у Глазго.
- Очікувалося, що королева з'явиться на поминальній недільній службі біля військового меморіалу Кенотаф. Але вона таки не відвідала захід, бо потягнула спину.
- Прем'єр Великої Британії запевнив, що з Єлизаветою II все добре, їй просто потрібно більше часу відпочивати. Після тривожних новин про здоров'я, вже 17 листопада королева провела першу зустріч офлайн.