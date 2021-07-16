Позитив вперше зізнався, чи шкодує про розлучення

Український виконавець Позитив (Олексій Завгородній) дав розлоге інтерв'ю вперше за довгий час для "Люкс ФМ" та розповів про особисте. Там він поділився, що не шкодує про розлучення з дружиною, а також те, що його серце наразі вільне.

Учасник гурту MOZGI розповів чимало про творчі плани, але Слава Дьомін не міг оминути теми розлучення. Відомо, що Аня, його ексдружина, та Олексій познайомилися, коли обом було по 15 років. У 2013-му році вони зіграли весілля, а у 2021 стало відомо, що вони розривають шлюб.

До слова Позитив зізнався, чи його серце зараз зайняте

На запитання, чи шкодує Позитив про розлучення, той відповів, що ні.

Якщо ти це робиш, то робиш. Це наше спільне рішення. Ми в будь-якому разі спілкуємося, у нас багато спільних друзів. Сказати, що шкодую – ні. Життя доволі цікава штука, і, як виявилося, коротка. Час летить. І ці роки, які ми прожили, багато чому нас навчили,

– по-філософськи зазначив Позитив.

Щодо нового кохання, то він додав – наразі його серце вільне. Наразі у нього немає дівчини, з якою він прагне будувати своє життя. Тому артист перебуває в статусі холостяка.

Інтерв'ю Позитива: дивіться відео онлайн

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Що відомо про розлучення Позитива та Анни