Ексучасник гурту "Время и Стекло" Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) переконаний, що не варто спалювати мости з колишніми. Він вірить в дружбу після розлучення. Артист переконаний, що весь секрет у спілкуванні. У нього з Анною Андрійчук багато спільних друзів, тому уникати одне одного вони не можуть.

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Ми завжди будемо дружити. У нас спільні знайомі, друзі. Нас пов'язує велика історія, тому все добре,

– наголосив Позитив.

У новому інтерв'ю він вкотре наголосив, що не підтримує формат, в якому ексдружина розповіла про розлучення. Дизайнерка зробила це в рамках реаліті-шоу "Девочки рулят", жбурнувши каблучку в океан під прицілом камери.

"Те, що вона зробила в реаліті-шоу Насті, я не зовсім весело сприйняв. Я підтримую в будь-якому випадку. Я підтримую жінок, я люблю жінок", – поділився Позитив.

Варто зазначити, що артист не вперше висловлюється про публічну заяву ексдружини. Раніше він повідомляв, що хоч і не є прихильником хайпу, однак оголошення про розставання вони узгодили вдвох.