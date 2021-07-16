Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) нещодавно оголосив про розлучення з дружиною, з якою був 13 років. Артист поділився, як відреагував на публічну заяву Анни про їхній розрив.

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Позитив про розлучення з дружиною

Екскохана Позитива Анна Андрійчук розповіла про їхнє розлучення в реаліті-шоу своєї подруги Насті Каменських "Девочки рулят". Дівчина зізналася, що спершу було дуже боляче, проте вона вчиться жити далі та будувати життя без Олексія.

Я не люблю хайпувати на особистому житті й розповідати про нього публіці. Аня вирішила розповісти все в реаліті-шоу. Це її вибір, про який вона мене попередила. Я підтримав її. І зробив би це навіть в тому випадку, якби мені це не подобалося,

– поділився Завгородній.

Позитив додав, що наразі його серце вільне. Поруч немає дівчини, з якою він прагне будувати своє життя. Тому артист перебуває в статусі холостяка. І, дивлячись на кількість прихильниць, то є одним із найбажаніших чоловіків в українському шоу-бізнесі.

Інтерв'ю Позитива: дивіться відео онлайн