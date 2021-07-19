Повернення гастролерок: чому Лорак і Лобода 7 років публічно не виступали в Україні

Співачки Ані Лорак і Світлана Лобода, які тривалий час живуть і будують кар'єру в Росії, повертаються в Україну. У виконавиць заплановані концерти в Одесі. Як проти артисток, які в час війни живуть в країні-агресорі, виступають українці – дізнавайтеся у матеріалі Showbiz 24.

Усе про позицію Ані Лорак і Світлани Лободи в час війни на Донбасі, виступи в Росії та несподівані повернення в Україну – читайте далі.

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Ані Лорак та Україна в час війни

2014-й рік

Після початку російсько-української війни виконавицю неодноразово критикували в Україні. Все через те, що після вторгнення військ окупантів на територію нашої держави Ані Лорак не припинила співпрацю з російським шоу-бізнесом.

Росія окупувала Крим в березні 2014 року, а співачка планувала виступи на півострові в липні та серпні. Після хвилі обурення та негативних коментарів на її адресу з боку української громадськості, зірка все-таки скасувала заплановані концерти.

Водночас з концертами в окупованому Криму артистка планувала виступи в Одесі, де в той час також був високий сезон і багато туристів. Ані Лорак не соромилася з'являтися на заходах в Росії й після цього виступати перед українськими глядачами. 2 серпня, в день, коли мав відбутися концерт, майже 200 активістів зібралися біля нічного клубу. Вони співали гімн України та вимагали скасувати виступ співачки, яка їздить на гастролі в країну-агресор. Вечір закінчився бійкою між активістами та охороною закладу, а Ані Лорак все-таки виступила в Одесі.

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26-27 листопада 2014 року Лорак дала концерт в палаці "Україна", що в Києві. Там напередодні також пікетували активісти. Вони закидували будівлю камінням. А зі сцени палацу з мегафоном Ігор Мірошниченко разом із соратниками ВО "Свобода" закликав бойкотувати виконавицю.

У грудні того ж року Національна асоціація організаторів заходів Російської Федерації внесла Ані Лорак до "чорного списку". Їй відмовили в участі в новорічних корпоративах, які організовували найбільші російські компанії. Тоді співачку разом з іншими українськими артистами назвали "виконавцями з суперечливою ідеологією".

Втративши заробіток в Росії, Лорак повернулася в Україну. Вона взяла участь в зйомках новорічних програм на телеканалі "Інтер", що викликало обурення серед користувачів соціальних мереж. Оскільки виконавиця в той час активно виступала також у новорічних шоу російських пропагандистських телеканалів.

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2015-й рік

У 2008 році з нагоди 600-річчя Чернівців Ані Лорак відзначили на Алеї зірок Театральної площі. Наприкінці січня 2015 року невідомі вирвали зірку співачки, яка продовжує виступати в Росії. Її зірка була біля відзнак Назарія Яремчука та Василя Зінкевича, тому такі дії активістів викликали лише позитивні реакції більшості чернівчан.

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2016-й рік

Ані Лорак не соромилася давати публічні концерти в Росії. В липні 2016 року вона виступила на концерті, що був присвячений 320-річчю російського військово-морського флоту.

2017-й рік

Виконавиця входила до числа номінантів щорічного конкурсу "Viva! Найкрасивіші 2016". Проте на вимогу читачів журналу, які засуджують виступи Лорак в Росії, її виключили з цього списку.

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2020-й рік

В одному з інтерв'ю співачка розповіла, що з приходом до влади її колишнього колеги по сцені Володимира Зеленського ставлення українців до її концертної діяльності не змінилося. Проте Ані Лорак тоді все ще не втрачала надії, що зможе повернутися в Україну з концертною програмою.

2021-й рік

У січні 2021 року мережу розбурхали світлини Ані Лорак, які вона опублікувала у своєму інстаграмі. Тоді знаменитість оприлюднила декілька фото, які зробила під час прогулянки Києвом. Схоже, що Лорак більше не приховує поїздки в Україну.

Цього року на російському телеканалі "Росія 1" показали документальний фільм про Ані Лорак – "Горький рай Ани Лорак. Судьба человека".

У липні 2021 року стало відомо, що любителька Росії повертається в Україну з концертами. Вона запланувала їх на 16 та 17 серпня в Одесі.

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Дані зібрані на основі Вікіпедії

Діяльність Світлани Лободи після початку війни

Світлана Лобода, як і її колега Ані Лорак, після початку війни на Донбасі продовжує активну концертну діяльність в країні-агресорі. Також вона виступає на російських телевізійних каналах та приватних вечірках тамтешніх олігархів.

2016-й рік

В Україні активісти протестували на концертах виконавиці через її постійні виступи в Росії. У 2016 році їй зірвали концерти в Івано-Франківську та Тернополі.

У грудні Лобода виступила в прямому ефірі шоу "Х-фактор" на телеканалі СТБ. Вона з'явилася в програмі, як запрошена гостя.

2017-й рік

У березні 2017 року ще одна любителька Росії з'явилася в ефірі пропагандистського "Першого каналу" в шоу "Нехай говорять". Там вона висловилася про "погрози від радикалів". У програмі також була її мама та продюсер Нателла Крапівіна. Заяви Лободи спричинили звернення громадської організації Територіальної громади міста Ірпінь з проханням дослідити дії Лободи на депутатській комісії та в СБУ. Згодом мати Лободи склала депутатські повноваження.

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11 березня 2017 року журналісти "1+1" нібито через паркан залізли на приватну територію будинку, де перебувала Лобода. Саме так співачка та її продюсерка пояснили те, що охорона заблокувала автомобіль з журналістами й, погрожуючи зброєю, вилучила всі записи з відеотехніки та відеореєстратора. Проте працівникам поліції вдалося повернути журналістам всі вилучені речі.

Після цього Крапівіна погрожувала журналістам. Вона писала, що знає Рамзана Кадирова, який "таких, як вони, відстрілює". Поліція Києво-Святошинського району Києва відкрила кримінальне впровадження за статтями про розбійний напад і перешкоджанню роботі журналістів. Згодом з'ясувалося, що охоронці Лободи – співробітники "Альфа-Охорони", яка зареєстрована в окупованому Донецьку.

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28 травня 2017 року протестувальники зібралися біля одеського клубу Ibiza, де мав відбутися концерт Лободи. Вони домоглися скасування виступу.

Того ж року артистка запросила в гості в Гореничі знімальну групу російського "Першого каналу". Тоді знімали репортаж про маєток співачки.

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Також скандальна співачка була ведучою спецвипуску української тревел-програми "Орел і Решка".

Українська виконавиця здобула титул "Жінка року 2017" по версії журналу Glamour в Росії.

Дані зібрані на основі Вікіпедії

2018-й рік

Виконавиця продовжила виступати в Росії та ділилася успіхами, які здобувала в країні-агресорі. Зокрема розповіла, що її альбом став найкращим за останні 5 років серед сучасної російської попмузики.

2020-й рік

В грудні 2020 року співачка з Росії виступила в Києві разом зі своїм колегою Валерієм Меладзе. Тоді російські артисти зібрали аншлаг. Глядачі не дотримувалися карантинних обмежень, як цього вимагали встановлені в Україні правила.

2021-й рік

Одіозна артистка не збирається зупинятися. Вона анонсувала концерт в Одесі, який запланувала на 14 серпня.

Редакція Showbiz 24 звернулася за коментарем до представників Міністерства культури та інформаційної політики щодо концертів російських гастролерок – Ані Лорак та Світлани Лободи в Україні. Наразі відповіді ми не отримали.