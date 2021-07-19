Російські артисти все частіше оголошують про концерти в українських містах. Попри протести вони збирають аншлаги на великих майданчиках.

До теми Повернення гастролерок: чому Лорак і Лобода 7 років публічно не виступали в Україні

Російські гастролери в Україні