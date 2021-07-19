Російські артисти все частіше оголошують про концерти в українських містах. Попри протести вони збирають аншлаги на великих майданчиках.
До теми Повернення гастролерок: чому Лорак і Лобода 7 років публічно не виступали в Україні
Російські гастролери в Україні
- 27 червня скандальний репер Баста дав два концерти в Києві. Заходи пройшли попри протести активістів та з порушенням усіх карантинних норм.
- 8 липня російський співак Валерій Меладзе виступив на головній сцені масштабного музичного фестивалю Atlas Weekend.
- 16 липня стало відомо, що любителька Росії Ані Лорак виступить в Одесі 16 та 17 серпня.
- Слідом за нею про концерти на березі моря оголосила Світлана Лобода. Одіозна співачка планує приїхати в Одесу перед своєю колегою, 14 серпня.