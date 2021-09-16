Потап розповів, що вдома з Настею Каменських спілкується українською мовою

Чи то після закону про мову, чи просто за власним бажанням, все більше російськомовних зірок переходять на українську мову. Репер Потап зізнався, що разом з Настею Каменських він також спілкується рідною мовою.

Український реп-гурт Mozgi у своєму репертуарі більшість пісень має російською мовою. Тільки нещодавно, до Дня Незалежності, група випустила трек українською "Ой, мамо". На концерті до 30-річчя незалежності України Mozgi виступали теж з українськомовним "козацьким міксом".

Це цікаво Потап розповів, чому не хоче, щоб Настя Каменських спілкувалася з його ексдружиною

Потап і Настя спілкуються українською

Потап зізнався, що на україномовну творчість його наштовхнув креативний директор гурту Влад Болсунов. Та рідна мова повноцінно з'явилась в його житті набагато раніше.

Ми вдома спілкуємося. Мама Насті спілкується українською мовою. І коли з Настею говорив, вона сказала мені: "А коли Україні ставати Україною?" І у нас мовне питання в сім'ї було вирішено після цієї фрази,

– заявив Потап.

Раніше продюсер розповідав, що саме батько часто спонукав зіркового сина писати пісні українською мовою: "Батько у мене такий – україномовний, і хоче, щоб я писав більше українською".

Цікаво, що дописи в інстаграмі зіркове подружжя публікує здебільшого все-таки російською мовою. Так само й більша частина їхніх пісень – російською.



Настя Каменських і Потап / Фото з інстаграму Насті Каменських

Які російськомовні зірки переходять на українську