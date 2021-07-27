32-річна акторка розповіла про це в інстаграм-сторіз. Вона поділилася, що разом із ведучим Сергієм Притулою й танцівником Євгеном Котом буде сидіти в журі популярного талант-шоу "Україна має талант".

До теми Ксенія Мішина почала спілкуватися українською мовою

Ксенія Мішина спілкується українською мовою

Оскільки на зйомках Ксенія має розмовляти українською, вона вирішила робити це й у повсякденному житті, щоб вдосконалюватися.

Мішина подякувала підписникам, які допомагають їй у вивченні мови та хвалять за вимову. Зазначила, що важко, але вона старається якомога краще висловлювати свої емоції.

Ви навіть не уявляєте, як мені важко. Сьогодні, коли ми знімали "Україна має талант", я розуміла наскільки некомфортно відчувати себе обмеженою. Коли є багато почуттів і вражень, а не можу їх гарно висловити,

– поділилася Ксенія.

Акторка додала, розуміє, що попереду на неї чекає довгий і складний шлях на цьому телешоу, проте вона готова до нього.