Український реп-гурт Mozgi у своєму репертуарі більшість пісень має російською мовою. Тільки нещодавно, до Дня Незалежності, група випустила трек українською "Ой, мамо". На концерті до 30-річчя незалежності України Mozgi виступали теж з українськомовним "козацьким міксом".
Це цікаво Потап розповів, чому не хоче, щоб Настя Каменських спілкувалася з його ексдружиною
Потап і Настя спілкуються українською
Потап зізнався, що на україномовну творчість його наштовхнув креативний директор гурту Влад Болсунов. Та рідна мова повноцінно з'явилась в його житті набагато раніше.
Ми вдома спілкуємося. Мама Насті спілкується українською мовою. І коли з Настею говорив, вона сказала мені: "А коли Україні ставати Україною?" І у нас мовне питання в сім'ї було вирішено після цієї фрази,
– заявив Потап.
Раніше продюсер розповідав, що саме батько часто спонукав зіркового сина писати пісні українською мовою: "Батько у мене такий – україномовний, і хоче, щоб я писав більше українською".
Цікаво, що дописи в інстаграмі зіркове подружжя публікує здебільшого все-таки російською мовою. Так само й більша частина їхніх пісень – російською.
Настя Каменських і Потап / Фото з інстаграму Насті Каменських
Які російськомовні зірки переходять на українську
- Нещодавно акторка та "Холостячка" Ксенія Мішина здивувала заявою про те, що переходить на українську мову. У сторіз зірка почала розмовляти рідною мовою. Та згодом вона пояснила, що так намагається звикнути, адже стала суддею шоу "Україна має талант", де повинна розмовляти українською.
- Співачка Оля Полякова у повсякденному житті спілкується російською мовою, але коли є ведучою чи суддею проєктів, то розмовляє українською мовою. Для цього вона навіть займається з репетитором. Цікаво, що наприкінці січня Оля Полякова підтримала закон про державну мову.