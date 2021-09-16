У украинской рэп-группы Mozgi в репертуаре большинство песен на русском языке. Только недавно, ко Дню Независимости, группа выпустила трек на украинском "Ой, мама". На концерте к 30-летию независимости Украины Mozgi выступали тоже с украиноязычным "казацким миксом".
Это интересно Потап рассказал, почему не хочет, чтобы Настя Каменских общалась с его экс-женой
Потап и Настя общаются на украинском
Потап признался, что на украиноязычное творчество его натолкнул креативный директор группы Влад Болсунов. И родной язык полноценно появился в его жизни гораздо раньше.
Мы дома общаемся. Мама Насти общается на украинском языке. И когда с Настей говорил, она сказала мне: "А когда Украине становиться Украиной?" И у нас языковой вопрос в семье был решен после этой фразы,
– заявил Потап.
Ранее продюсер рассказывал, что именно отец часто побуждал звездного сына писать песни на украинском языке: "Отец у меня такой – украиноязычный, и хочет, чтобы я писал больше на украинском".
Интересно, что посты в инстаграме звездные супруги публикуют в основном все-таки на русском языке. Так же и большая часть их песен – на русском.
Настя Каменских и Потап / Фото с инстаграма Насти Каменских
Какие русскоязычные звезды переходят на украинский
- Недавно актриса и "Холостячка" Ксения Мишина удивила заявлением о том, что переходит на украинский язык. В сториз звезда начала разговаривать на родном языке. Но потом она объяснила, что так старается привыкнуть, ведь стала судьей шоу "У Украины есть талант", где должна говорить на украинском.
- Певица Оля Полякова в повседневной жизни общается на русском языке, но когда она ведущая или судья проектов, то разговаривает на украинском языке. Для этого она даже занимается с репетитором. Интересно, что в конце января Оля Полякова поддержала закон о государственном языке.