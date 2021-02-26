Віднедавна співачка Оля Полякова, як і більшість зірок, в ефірах телепрограм і шоу спілкується українською мовою. Знання солов'їної вона вдосконалює з репетитором. Цим артистка поділилась з прихильниками в інстаграм-сторіс.

Ще три роки тому набув чинності закон про мовні квоти на телебаченні, відповідно до якого значний відсоток контенту транслюється українською мовою. Відповідати телестандартам намагаються і відомі та знамениті, які не сходять з екранів. Наприклад, королева сцени Оля Полякова бере уроки української мови.

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Оля Полякова вивчає українську мову з репетитором

Четвер, 25 лютого, співачка розпочала з ранкової пробіжки. Вона записала відео після тренування надворі та поділилась з фанами, що далі за планом у неї заняття з української мови. Артистка зауважила, що гарні знання потрібні їй для нових проєктів, які вона буде судити і вести.

Після тренування в мене урок української мови. Я посилено вивчаю українську мову, щоб вести і сидіти в журі українських шоу,

– розповіла Оля Полякова.

Додамо, з дітьми, чоловіком, друзями, колегами виконавиця спілкується російською мовою. Схоже, нові знання вона планує використовувати лише під прицілом камер.

Нагадаємо, наприкінці січня Оля Полякова підтримала закон про державну мову. Вона публічно виступила за перехід сфери обслуговування на українську мову та заявила, що так наступні покоління говоритимуть українською, а всі громадяни усвідомлять свою національну ідентичність.